A Policía Local de Santiago desfilou onte pola Praza do Obradoiro no marco das celebracións do seu 175 aniversario. A continuación, tivo lugar na Catedral compostelá a ofrenda ao Apóstolo, na que o xefe do corpo, José Ramón Silva, pediu ao Apóstolo que interceda “pola paz en Ucraína, no corazón da vella Europa, e en todo o mundo, e consola aos que dunha maneira ou outra sofren as consecuencias do inhumano flaxelo da guerra; e polo pobo Turco e Sirio, vítimas dos devastadores desastres naturais, que negan a vida e fan moi difícil a existencia cotiá”.