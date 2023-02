En De Tapas por Galicia 2023 competirán sete cociñeiros nunha aposta de Turismo de Galicia polo turismo urbano. Concursará por vez primeira Álvaro Pérez, de ArteSana Gastrobar de Santiago con Queixo, na gala de mellor cociñeiro de tapas, o 21 de marzo en Compostela.

Os Cursos de lingua e cultura galegas Galego sen fronteiras volverán traer este verán a Santiago alumnado de todo o mundo para aprender o idioma de Galicia, tras a interrupción desta actividade por mor da pandemia. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 3 de abril e o programa desenvolverase do 3 ao 24 de xullo. As persoas interesadas en participar nesta iniciativa poden consultar todos os detalles da convocatoria en academia.gal. A Real Academia Galega organiza estes cursos en colaboración co Instituto da Lingua Galega da USC.