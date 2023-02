Cen palabras non son poucas para falar de feminismo, pero voullo poñer máis difícil. Dígame cinco.

Igualdade. Sóbranme catro, quedo con unha: igualdade.

O feminismo, aínda é unha obra de ficción?

É un reto, un camiño por alcanzar. Temos avanzado moito é indudable. A sociedade galega e a española correron moito nos últimos anos. Hai avances claros en todos os ámbitos, leis que melloraron moito a situación das mulleres, pero o obxectivo último do feminismo, unha sociedade igualitaria entre homes e mulleres, creo que segue sendo un obxectivo. Eu son por natureza optimista e confío nas nosas posibilidades, pero queda moito aínda.

Cantos anos cre que faltan para chegar a unha sociedade feminista? Tamén cen?

Que difícil! Cen anos… Espero que non porque se botamos a vista atrás e miramos onde estabamos hai cen anos... Seguramente hai cen anos, en 1923, era imposible imaxinar onde estariamos agora. Cinco décadas? Quizais. Eu son optimista. Aspiremos a que sexa o mínimo posible, aínda que un estudo do Foro Económico Mundial sobre a fenda de xénero estima que tardaremos 130 anos en eliminar a fenda laboral existente.

Si que é optimista?

Botando a vista atrás e en base ao que temos conseguido, as leis que se aproban constantemente neste ámbito quero pensalo. Gústanos imaxinar como será a sociedade a cen anos vista, pero o que si podemos imaxinar é como vai a ser a das nosas fillas e os nosos fillos. E máis vale que lles deixemos unha sociedade máis igualitaria.

Porque cal é a fotografía na actualidade do feminismo?

Sería de un avance importante no consenso social. Houbo históricas mobilizacións desde 2018. Cando das clase en Secundaria nótalo. Vexo que as xeracións máis novas son moitísimo máis igualitarias que as que nos precederon. Digo eu que cando esta xente que hoxe ten entre 15 e 18 anos sexa quen toma as decisións, estaremos moito máis preto.

Para unha feminista, é máis fácil ser política ou cidadá de a pé?

Cidadá de a pe, sen dúbida. E non é fácil. Foi unha das reflexións que me levou á publicación do libro. A polítíca é moito máis hostil, mesmo a militancia en partidos de esquerdas. É moito máis hostil ao feminismo do que pretendíamos. Unha quere pensar que a sociedade que está aí fóra é mellor. Da publicación do libro non recibo máis que inputs positivos nese sentido.

Quedou farta da política?

É un capítulo totalmente pechado. Como non pode ser doutro xeito, creo na relevancia natural nas organizacións políticas.

Encontrou atrancos por ser muller?

Creo que todas as mulleres atopamos todos os días atrancos no desenvolvemento da nosa carreira profesional. Desde comentarios máis ou menos ben intencionados que cuestionan se saberemos o suficiente… cada vez que temos que recordar as titulacións que temos… E o mundo político non é alleo a isto. Só hai que botar unha ollada de quen son as persoas que ocupan as primeiras planas nas organizacións. Son homes os que dirixen a maior parte das empresas e son homes os que ocupan os cargos de responsabilidade.

Coñece algún home da súa idade, non se que se considere feminista, senón que o sexa realmente?

Si. Uso no libro a palabra aliado, que é algo que me gusta moito. Non me sinto na disposición de xulgar se alguén o é ou non, pero si que coñezo homes que militan na causa da igualdade e fan o posible por reducir as fendas que nos separan.

Que lle parecen as cotas de mulleres?

Esenciais. Supuxo un avance clarísimo na participación das mulleres cando se impuxeron cotas nos partidos políticos, pero tamén nos órganos de dirección das empresas. Fálase de que debe haber un 40% de mulleres. A experiencia demostrou que antes de que se aplicara este tipo de políticas as mulleres non estaban. E non era válido falar da incapacitación porque os datos estaban aí: as mulleres son a maioría en moitos ámbitos de coñecemento, teñen experiencia máis que acreditada, pero o certo é que non chegaban a postos de responsabilidade. Creo que os datos falan: foi a imposición das cotas o que fixo que as mulleres chegaran a certos espazos ata ese momento vetados para elas.

Finalmente, considera que hai moitas mulleres que se cren feministas e logo pensan que ningúen pode coidar aos fillos como unha nai?

Eu penso ao revés. Penso que hai moitísimas mulleres que son feministas e non o saben. Que cren na igualdade entre homes e mulleres, pero non identificaron este termo neste sentido. Tamén polo ruído mediático que hai cando se pretende facer unha equiparación entre o machismo e o feminismo, cousa superada por parte da Academia, pero que tal vez entre o común da poboación non o estea tanto e pode levar a equívocos. Por iso o vexo ao revés. Falo disto na dedicatoria do libro. Teño o convencemento de que miña nai era feminista moito antes de que esta palabra entrara nas nosas vidas. E podería dicir que a miña avoa tamén, unha señora que naceu en 1949, pero que era titular dunha explotación gandeira. Quen lle ía dicir que non era igual que os homes cando foi a que se ocupou de todo isto. Si que teño a sensación do contrario, de mulleres que practican o feminismo pero non asumen esa etiqueta.