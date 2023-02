O secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, Manuel Vila, participou onte na entrega dos premios do 1º Concurso escolar sobre reanimación cardiopulmonar, organizado polo Colexio Oficial de Médicos da Coruña co apoio da Xunta. No transcurso do acto, o representante do Gobeno galego gabou a calidade dos proxectos premiados e a variedade de formatos empregados por alumnos e profesores para promover as técnicas de resucitación. “A Xunta leva anos apostando pola formación de docentes e estudantes nesta materia, facilitándolles unhas nocións moi valiosas para salvar vidas nunha determinada situación de emerxencia”, destacou. Os centros premiados foron o colexio Peleteiro (Santiago), o Centro Público Integrado CPI O Cruce (Cerceda), o instituto IES Perdouro (Burela) e o CEIP Isidro Parga Pondal (Oleiros).