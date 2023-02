O Partido Popular, a través do seu vicevoceiro, Ramón Quiroga, reclamaralle ao Goberno socialista que impulse os mecanismos necesarios para prover á maior brevidade as prazas vacantes existentes no Corpo da Policía Local e que demande do Ministerio competente en materia de política territorial e función pública a posibilidade de acadar o número de axentes necesarios, polo menos os 173 que normativamente lle corresponderían, para así acabar coa carencia de medios policiais.

Deste xeito, esíxelle ao Goberno de Bugallo que inste ao Ministerio do Interior a que valore a actualización do catálogo de prazas correspondente á Comisaría de Santiago, fixado en 2007, co fin de elevar a ratio de efectivos e que, mentres tanto, nas próximas convocatorias de novas prazas e de concurso de méritos continúe coa cobertura dun número suficiente de prazas vacantes de axentes da Policía Nacional, segundo indican os populares nun comunicado.

Así mesmo, no vindeiro Pleno ordinario, insistirá en que se lle reclame a Interior para que, con urxencia, incremente os efectivos da Policía Autonómica para dotar de todos os efectivos á Unidade do Corpo Nacional de Policía Adscrita a Galicia, “que superarían as máis de cen vacantes para permitir que siga desempeñando con garantías as súas tarefas actuais”.

O BNG mantivo un encontro con veciñanza da zona do Pexigo de Arriba, Pexigo de Abaixo e Entrepexigos, que van crear unha asociación, para coñecer as súas demandas no relativo á mellora urbana e servizos básicos municipais. Goretti Sanmartín comprometeuse a atender as súas demandas para realizar as obras de mellora da calidade urbana nos Pexigos. Ademais de Sanmartín, na visita participaron Xesús Domínguez e Pilar Lueiro, da candidatura do BNG para as próximas eleccións municipais, quen puideron coñecer “o abandono deste espazo que precisa un proxecto de reurbanización integral para renovar a pavimentación e a canalización dos servizos de abastecemento de auga e de telefonía, que cobren as fachadas de cables, a renovación das luminarias e a dotación dun maior número de colectores de lixo, ademais dun cambio da localización dos existentes que ocupan as beirarrúas e impiden o paso das persoas que van a pé”, indican nun comunicado.

Entre outras necesidades, analizadas no encontro, está a reordenación e pacificación do tráfico, por existir “un problema de seguranza viaria e de falta de sinalización para os vehículos deste rueiro” e a necesidade dun cambio das luminarias, “xa que as actuais están mal orientadas e ofrecen sensación de inseguranza para as persoas que transitan pola rúa”.