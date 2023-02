O profesor da Universidade suíza de Lausanne e un dos maiores expertos en experimentos de física de partículas do mundo, Tatsuya Nakada, visitou onte a USC, onde asinou no Libro de Honra da institución logo de ser recibido, no Colexio San Xerome, polo reitor Antonio López. Nakada estivo acompañado polo vicerreitor de Política Científica, Vicente Pérez Muñuzuri, e polos investigadores Bernardo Adeva e Diego Martínez, pertencentes ao Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), que foi a institución que o convocou a Compostela con motivo da defensa da tese do investigador predoutoral do IGFAE, Marcos Romero Lamas. Este traballo aborda unhas medidas de enorme precisión do ángulo de oscilación materia-antimateria do mesón pesado B, que constitúen un dos obxectivos principais do experimento LHCb e son as máis precisas do mundo ata a data.

Nakada dirixiu o experimento LHCb do CERN, sendo considerado o “pai” desta gran colaboración internacional que hoxe está integrada por máis de 1.000 físicos e físicas. Xogou ademais un papel importante en promover a participación da Universidade de Santiago no LHCb dende o inicio da proposta, cando comezou a colaborar co profesor Adeva.