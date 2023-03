Revisar y analizar los avances en los últimos cinco años desde el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como los caminos que se abren con la aplicación de nuevas leyes como la del “Solo sí es sí” fue la propuesta de una nueva edición de una jornada anual de trabajo que gira alrededor de diferentes aspectos de la violencia de género que desarrolla desde el año 2017 el Consello da Cultura Galega (CCG).

La jornada celebrada ayer en la sede del CCG, ubicada en el pazo de Raxoi, y presentada por Rosario Álvarez, presidenta de la institución, junto con Paz Filgueira y Carme Aldán, como coordinadoras, contó con la presencia en la sesión de la mañana de María Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género desde el 2014, adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien se centró en relatar qué está pasando con la violencia de género y la evolución de los últimos años.

Carmona comenzó aportando una serie de datos de Galicia, comentando en primer lugar que las denuncias aumentaron un 7 % desde el año 2021 al 2022. Sobre esto incidió en que pasó de ser un “delito silenciado”, al considerarse antes un problema de pareja, a convertirse ahora en “un problema de la sociedad”. Que el 82 % de los juicios del año pasado se cerraron con una sentencia condenatoria como explicación de que “la credibilidad de la víctima es cada vez mayor”, así como que las medidas penales y órdenes de protección y las medidas civiles para proteger niños y niñas aumentaron un 2,6 y 8,7 %, respectivamente, fueron algunos de los datos ilustrados por Carmona.

La intervención de la secretaria judicial se centró en los feminicidios, que Carmona definió como “el ataque más sangrante que puede haber de los derechos humanos”. Aseguró que todos los asesinatos que se llevan a cabo “son fallos del sistema haya o no denuncia previa”. La estadística realizada desde 2003 revelan que en la comunidad gallega hubo 67 feminicidios, siendo el último caso el de Beatriz Lijó, el pasado mes de febrero en Baiona.

Preocupa, también, que sobre el 75 % de los asesinatos machistas ocurren en poblaciones menores de 100.000 habitantes, de ahí que Carmona vea necesario incidir en el rural sobre el problema, donde las mujeres tienen “mayor miedo” a expresar sus vivencias. “Hay que hacerles ver que la violencia interiorizada es un delito”, dijo.

Consideró, también, que con el Pacto de Estado se apoya la formación especializada que define de “crucial” en este ámbito, una formación continua con perspectiva de género. Desde el Observatorio contra la Violencia de Género hacen recomendaciones en la actuación judicial con el fin de que la mujer “se sienta segura, apoyada y creída”. Así, han creado un protocolo de coordinación de juzgados con el fin, entre otros, de que “el juez de violencia y el juez de familia estén coordinados para cerciorarse antes de hacer una sentencia”.

Carmona puso en relevancia que España es uno de los países de Europa en los que se está haciendo un mayor esfuerzo teniendo en cuenta que hay “países donde no se hacen recuentos”.

Con datos de España, se observa que el 75 por ciento de los asesinatos se producen en el propio domicilio y la mitad de ellos con arma blanca. “La mujer es mía y no puede hacer nada sin mí”. Con esa frase se refirió la abogada de profesión al sentimiento de pertenencia que tienen los hombres maltratadores, y que ve como “la raíz que diferencia estos delitos de otros”. Además, se dio el dato de que en el 21 por ciento de los femenicidios el agresor se suicida. “Las sentencias dicen que no están locos. No hay arrebatos ni alcoholismo ni drogas, los hechos se cometen con frialdad”, aseguró

Otro de los asuntos debatidos en las jornada de ayer fueron los asesinatos de menores de edad. Desde que se realizan estadísticas desde el año 2013 fallecieron tres menores en Galicia. “El objetivo no es otro que provocar dolor a la mujer”, menciona. Al respecto valora de imprescindibles las últimas actuaciones legislativas de protección a la infancia. “En ningún caso se puede mantener el silencio aunque el agresor sea un familiar”, sostuvo.

También se habló sobre las pulseras de control telemático contra los maltratadores. En la actualidad hay en España un total de 3.371 mujeres vigiladas por satélite, 150 en Galicia a finales del año pasado. “Las suelen utilizar mujeres en riesgo extremo, quienes aseguran sentirse seguras con ellas porque si hay acercamiento por parte del agresor acude la Policía”, destaca. En el caso de que hubiera manipulación del dispositivo, se consideraría delito y “los jueces podrían dictar prisión preventiva”.

Para concluir su intervención, Carmona aseguró que cada vez hay más sentimiento de que los mensajes “hay que tratarlos bien”, y en ese punto puso en valor las sentencias del Tribunal Supremo del caso Diana Quer y La Manada. ”No hay influencia mediática en los jueces. Hay que confiar en la justicia que es quien tiene la última palabra”, menciona.

Los aspectos penales de la nueva y polémica ley de consentimiento sexual en España centraron el siguiente relatorio de la jornada, donde la ponente Patricia Faraldo, doctora en Derecho por la Universidad de A Coruña, habló sobre Aspectos penais da Lei do “só si é si”.

Ya por la tarde, a partir de las 16.30 horas se celebró una mesa de relatorios moderada por Inma López Silva, integrante del CDIF (Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos del CCG), bajo el título Violencia machista no ámbito xudicial. En ella intervinieron Montse Fajardo, integrante del CDIF; Ana López Suevos, magistrada del Juzgado de Instrución nº 1 de Santiago, y Maribel del Pozo Triviño, vicerrectora de Internacionalización de la Universidade de Vigo.