O mes de marzo comeza coa posta en marcha do novidoso sistema de recollida porta a porta para mellorar o tratamento de residuos na améndoa, e tamén o servizo aos establecementos, semanas despois de comezar a funcionar o sistema de illas de quita e pon. “Terá un horario que foi negociado e dialogado coas asociacións de hostalaría e, sobre todo, que se trata dunha proposta inicial”, explica a edila de Medio Ambiente, Mila Castro, que insiste en que este horario de partida non ten por que ser o definitivo.

“Arrancamos agora e, despois dos primeiros días de funcionamento, volveremos reunirnos e axustaremos o servizo de acordo ás primeiras experiencias; trátase, como teño dito, de ensaio e error”, engade. Así, o sistema conta con dous horarios de partida: un de inverno e outro de verán. No que arranca, o de inverno, o reparto se realizaría da seguinte maneira, explica o Concello.

En canto á recollida de residuos orgánicos e fracción resto, comeza a partir das 23.30 horas, de luns a venres. Mentres que os fins de semana arrincará a partir das 24.00 horas. A recollida de papel e cartón se iniciará a partir das 20.30 horas, e a de envases lixeiros desde as 20.00 horas. O vidro non sofre variacións con respecto ao sistema actual.

En verán, o cambio fundamental sería nos residuos orgánicos, retrasándose media hora o inicio do horario de recollida e, en todo caso, “todas as franxas varían en función da experiencia inicial”, recalcou Castro, que quixo agradecer “a colaboración e o esforzo de todos os hosteleiros na posta en marcha destas medidas que, poden provocar algún cambio nas rutinas de traballo, pero implican unha mellora significativa no tratamento dos residuos”.