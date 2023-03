O Concello de Santiago iniciou o proceso de toma de datos para a actualización e revisión do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) mediante a realización dunha Enquisa Domiciliaria de Mobilidade (EDM) co obxectivo principal de coñecer a mobilidade da poboación de Santiago e das súas principais áreas de influencia. Trátase de determinar os patróns xerais de mobilidade dos santiagueses e das persoas das zonas da área de influencia seleccionada, as orixes e destinos dos desprazamentos, os modos de transporte empregados, as súas características especiais e outros aspectos.