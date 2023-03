O alumno Juan Carlos Capolugo, estudante do mestrado en Dirección de Empresas da Universidade de Santiago, e a súa titora, Mª Concepción Varela Neira, profesora de Comercialización e Investigación de Mercados da USC, acaban de recibir, no marco dos Premios Académicos AECOC pola Competitividade Empresarial, o accésit na categoría de Marketing que concede a Asociación de Empresas do Gran Consumo polo traballo fin de grao que leva por título A influencia do xestor de redes sociais no comportamento do consumidor.

Os Premios Académicos de AECOC 2022 teñen unha dotación económica de 3.000 euros para a persoa autora e 1.000 para o titor/a dos traballos gañadores, así como 1.000 euros para os autores recoñecidos con accésit en cada unha das categorías. Os citados galardóns recoñeceron os mellores traballos de fin de grao e mestrado de estudantes universitarios de todo o Estado español. A convocatoria deste ano conseguiu reunir máis de 100 candidaturas. O Concello decidiu valar a rúa da Vedra ante o perigo de caída do muro que linda coa estación de autobuses. Logo de detectar unha fenda, pechouse o acceso á rúa e iniciáronse dilixencias instando á dirección da obra da Intermodal para que actúen de maneira inmediata.