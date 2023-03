As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Santiago protagonizaron onte unha xornada de folga para denunciar as súas condicións de “precariedade insostible” e esixir o cumprimento do convenio colectivo, especialmente no referente á subida salarial correspondente ao IPC dos anos 2021 e 2022. O persoal mobilizouse desde primeira hora da mañá, con concentracións diante do Concello, coincidindo co pleno municipal, e en Área Central, onde se atopa a sede de Servisar, a empresa concesionaria do servizo.

Con pancartas nas que se podía ler “No pedimos ni más ni menos, solo lo nuestro” ou “Las del SAF ya no lloran, las del SAF facturan”, e berros como “Queremos cobrar” ou “Bugallo, escoita, o SAF está en loita”, as traballadoras reclamaron a mencionada mellora salarial -xa que os seus salarios brutos actualmente non chegan ao SMI-, que se estableza unha zonificación para reducir distancias, unha fichaxe personalizada, unha mellor organización horaria e que haxa un coordinador de referencia por zona.

Ademais, a presidenta do comité de empresa, Esther Goris, denunciou que para esta xornada de folga establecéronse uns servizos mínimos “abusivos e mal organizados”, polo que nas mobilizacións non participaron “todas as que querían vir”. Aínda así, sinalou que o seguimento do paro foi “total”.

Goris explicou tamén que o luns a representación sindical foi convocada a unha xuntanza con Servisar, na que “non chegamos a ningún acordo porque pretendían parar a folga devolvéndonos o 3,1% á conta convenio que nos sacaron en decembro, pero non o que nos corresponde”. Cabe recordar que os incrementos do IPC que piden son dun 6,5% do ano 2021 e dun 5,7 % do 2022.

Con respecto ás outras demandas, a presidenta indicou que “dixeron que se podería falar nun futuro, pero levamos así desde que comezou esta empresa e é un futuro que nunca chega”. Así, ironizou con que estas peticións “cumpriranse o 30 de febreiro”.

Do mesmo xeito, Goris apuntou que “sabemos extraoficialmente” que a concelleira de Políticas Sociais, Milagros Castro, convocou unha xuntanza, na que estiveron presentes “os servizos sociais, a oposición e dúas representantes da empresa, pero nós non”. Por iso, considerou “absurdo que a parte máis interesada, que son as traballadoras non estivera nesa reunión”.

Por outra banda, a presidenta do comité valorou as declaracións sobre a convocatoria de folga do rexedor compostelán, Xosé Sánchez Bugallo, indicando que “o alcalde di que non poden facer nada, que eles fixeron a licitación por un prezo e que eses pregos están aprobados así. Hai un mecanismo legal que axuda a que poidan chegar a outro tipo de negociación ou poden deixalos ir, que é o que quere a empresa”. Bugallo tamén destacou a semana pasada que a concesionaria está usando ás traballadoras como “ariete” para conseguir saír do contrato, algo que “non nos importa, só queremos cobrar. Danos igual esta empresa que outra porque xa pasamos por moitas, cambian cada tres ou catro anos”, sentenciou Goris.

As traballadoras lembran que esta folga non será a última mobilización que leven a cabo mentres non vexan cumpridas as súas demandas e seguirán insistindo en que o goberno local asuma a súa “responsabilidade”. Por iso, tal como avanzaron cando anunciaron o paro, a súa intención é acompañar ao alcalde en todos os actos públicos que teña para “ver se así atende” estas reclamacións.