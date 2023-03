A construción dun aparcamento na contorna do CHUS segue acaparando os focos no Pazo de Raxoi. O alcalde da capital galega, Xosé Sánchez Bugallo, en declaracións a Radio Galicia, afirmou onte que este xoves manterá unha reunión coa conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez; e con altos cargos de Sanidade coa intención de chegar a un acordo para o impulso dunha actuación que o goberno local considera “clave” para o futuro da cidade.

Mellora da accesibilidade ás vivendas da praza de Ultreia O Pleno ordinario do Concello de Santiago tamén aprobou onte por unanimidade o Estudo de detalle para a definición urbanística da dotación de accesibilidade aos inmobles de vivenda colectiva emprazados na praza de Ultreia, que saiu adiante co apoio de todos os grupos. Trátase dun documento que recolle as distintas actuacións que se levarán a cabo nas vivendas públicas construídas nos anos 60 do século pasado no barrio de Ultreia, co fin de mellorar a súas condicións de accesibilidade.

As actuacións afectan a tres grupos de construcións: as vivendas subvencionadas do padroado da Garda Civil, proxectadas polo arquitecto Eduardo Baselga Neyra no 1969; as promovidas pola Entidade Construtora Benéfica Nosa Señora de Fátima dos arquitectos Baltar e Bartolomé, tamén do ano 1969; e o conxunto de vivendas da Cooperativa Ultreia, un proxecto dos mesmos arquitectos realizado no 1970.

O obxectivo, indican dende o goberno local, é mellorar a accesibilidade destas edificacións de vivenda colectiva, instalando ascensores no espazo exterior, xa que non é posible a súa incorporación no interior dos edificios.

Este estudo de detalle, froito do diálogo coa veciñanza e aprobado inicialmente en agosto do 2021, define os espazos de ocupación exterior destes ascensores, e habilita para a ocupación de espazos de titularidade pública, cando resulta necesario. Tamén define as condicións estéticas que haberán de seguirse na súa execución. E a maiores, aborda as condicións urbanísticas que haberán de seguir as actuacións no espazo público, que inclúen a definición de rasantes e aliñacións para garantir percorridos accesibles; tanto dentro do ámbito como nos itinerarios principais que o conectan co resto da cidade.

Tamén se aprobaron por unanimidade dúas mocións sobre igualdade, relacionadas co 8 de Marzo, Día Internacional da Muller, que se debateron conxuntamente. A primeira, unha proposición do BNG para adoptar medidas para loitar contra a probreza feminina e reducir a precariedade laboral, así como fomentar a conciliación; e unha segunda proposta polo PP con motivo do 8M.



Neste senso, Raxoi acordou en Xunta de Goberno Local a segregación da parcela municipal que xa alberga o Centro de Investigación de Medicina Molecular (CIMUS) e o Centro de Biomedicina Experimental de Galicia (CEBEGA), para a cesión da superficie restante de 3.563,53 m2 ao Sergas co fin de construír un espazo de estacionamento para os usuarios e usuarias do Hospital Clínico. “Desde o Concello poñemos a disposición da Consellería de Sanidade unha parcela de máis de 3.500 metros para solventar o problema e saturación do tráfico na contorna do CHUS”, destaca Bugallo, quen engade que a Xunta contará cun prazo de seis meses para aceptar esta cesión.

Non obstante, o candidato á Alcaldía de Santiago polo PP, Borja Verea, anunciaba o pasado fin de semana que, se gana as eleccións municipais, non proporá a parcela posta a disposición polo goberno socialista, senón que defenderá a construción dun parking en superficie gratuíto, con capacidade para uns 400 vehículos, no mesmo recinto hospitalario que “remataría de xeito definitivo co problema de aparcamento, con ademais todas as comodidades para os usuarios do Hospital”, indicou.

Unha proposta que Bugallo non rexeita, se ben incide en que non solucionará os problemas de estacionamento na contorna do CHUS, posto que este aparcamento gratuíto “non garante a rotación de vehículos”, sinala o alcade compostelán. Así pois, con estas cartas sobre a mesa, representantes da Xunta e do Concello manterán mañá un encontro decisivo para abordar a construcción dun novo aparcamento no Hospital Clínico de Santiago.

Por outra banda, o Pleno celebrado onte tamén deu luz verde, cos votos a favor do Grupo Socialista e o BNG e abstención das demais formacións, a dous suplementos de crédito por un importe total de 525.175,86 euros, para facer fronte á achega municipal correspondente ao ano 2023 da Plataforma Loxística de distribución de mercadorías na Cidade Histórica; e os proxectos de rehabilitación integral do complexo deportivo de Santa Isabel e do pavillón polideportivo de Vite.

Ambos proxectos fináncianse mediante Fondos Next Generation da Unión Europea, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. O importe total do proxecto da Plataforma Loxística de distribución de mercadorías no Casco Histórico de Santiago é de 5.262.048 euros, correspondendo 3.913.920,00 á Subvención da UE (a través do Plan de RTR) e 1.348.128,00 euros á achega municipal.

En canto ao importe total do proxecto de Rehabilitación integral do complexo deportivo de Santa Isabel e do pavillón polideportivo de Vite ascende a 4.301.180,12 euros, correspondendo 3.319.426,96 á subvención da UE e 981.753,16 euros á achega municipal.

A Corporación municipal reclama máis xulgados en Compostela A Corporación municipal tamén acordou onte a aprobación dunha declaración institucional na que se demanda a creación de novos órganos xuridiscionais na cidade, xa que “a correcta Administración de Xustiza é un dos piares esenciais dun Estado de Dereito”, e require dunha “dotación suficiente de órganos xurisdicionais que poidan afrontar con garantías de calidade e coa celeridade mínima esixible a resolución xudicial dos conflitos que a cidadanía formule en exercicio do seu dereito constitucional a unha tutela xudicial efectiva”.

No documento alúdese á insuficiente dotación de órganos xudiciais que Santiago de Compostela “vén padecendo históricamente”, especialmente “dado o volume de servizos que a cidade presta e debe atender”. En concreto, pídese a creación dun xulgado específico de violencia contra a muller, un terceiro xulgado do contencioso-administrativo, un xulgado de familia, e a posta en marcha dunha segunda Sección da Audiencia Provincial.

Tamén se aprobou outra declaración institucional, respaldada por todos o grupos, que pretende recoñecer “o extraordinario labor levado a cabo pola Policía Local de Santiago ao longo destes últimos 175 anos”. O documento destaca o labor dos e das axentes na “defensa das liberdades democráticas, e co deber público, ao servizo dos composteláns e compostelás, e dos centos de miles de persoas que visitan a cidade cada ano”.

A creación do que hoxe se coñece como Policía Local tivo lugar no 1848 como resposta aos moitos roubos que se estaban a suceder na cidade. Ao longo dos séculos XX e XXI, o corpo foi incrementando o número de efectivos e departamentos, así como o seu campo de actuación.



CRÍTICAS DA OPOSICIÓN.

Tamén durante o Pleno, o alcalde compareceu a petición de Compostela Aberta (CA) para dar conta do grao de cumprimento do seu programa electoral durante o seu mandato. Así, o rexedor defendeu “o esforzo” do goberno compostelán, mentres que a oposición lamentou as “promesas incumpridas” en moitos ámbitos, especialmente en materia de infraestruturas.

En concreto, a portavoz de CA, María Rozas, reivindicou que foi a súa formación a que “desbloqueou” infraestruturas pendentes como a Intermodal ou a Edar. “Se Santiago ten esas infraestruturas é grazas a un goberno de Compostela Aberta e non de Bugallo”, insistiu. Ante esto, o alcalde reprochou a CA que a Edar tívose que financiar “con novos fondos europeos porque se perdeu até o último céntimo que estaba orzamentado”.

Respecto da Intermodal, Bugallo puxo en valor que existía un convenio asinado no que se indicaba que ata que houbese 3,5 millóns de viaxeiros non se faría. “Iso é así, pódese dicir o que se queira, e hoxe está en construción”, reivindicou. Con todo, María Rozas pediu a Bugallo que “non se apropie de méritos de Compostela Aberta” e puxo como “metáfora da súa xestión” o teleférico que “prometeu o 3 de maio de 2019”. “É unha eterna promesa incumprida. Estaba no programa de 2007, 2011 e 2019, estará no programa de 2023? É unha idea de Santiago que quedou ancorada no tempo, como vostede”, concluíu.

Pola súa banda, a portavoz do BNG, Goretti Sanmartín, reprochou a Sánchez Bugallo que o grao de cumprimento cos veciños de Santiago é “bastante baixo”. Mentres, o portavoz do PP, José Antonio Constenla, asegurou que “resulta difícil” atopar “algo positivo” no goberno local.

‘CASO DESPROI’.

Tamén na sesión plenaria, o BNG presentou unha moción para trasladar á Fiscalía, no prazo dun mes, “o expediente de contratación irregular e toda a documentación relacionada coa empresa Desproi que abriu unha crise de goberno local coa dimisión dun concelleiro do grupo socialista”, co obxectivo, indican dende o Bloque, “de esclarecer o acontecido e de que se adopten as responsabilidades xudiciais que correspondan se as houber”. Aprobouse cos votos a favor de BNG, CA, PP e do concelleiro non adscrito; o PSOE abstívose. Ao remate da votación, o alcalde anunciou que encargará un informe para ver se é vinculante o acordo plenario, “unha mala forma de acatar a democracia”, sinalan dende o grupo nacionalista.