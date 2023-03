A observación da dinámica costeira é fundamental para levar a cabo unha xestión integrada e un desenvolvemento sostible das zonas que se sitúan na costa, o aproveitamento dos seus recursos e a protección do medio mariño ante as principais incertezas que supón o cambio climático. Neste senso, o proxecto MyCOAST, do que forma parte a USC, organiza hoxe, 1 de marzo, en Santiago de Compostela, o Workshop MyCOAST Ferramentas para abordar os riscos nos observatorios costeiros.

Na sesión conxugarase a presentación das necesidades dos distintos sectores presentes na zona costeira —enerxías renovables mariñas, acuicultura, lixo mariño, inundacións costeiras e portos— xunto coas respostas que ofrece o Observatorio de Oceanografía Operativa Costeira do Atlántico creado ao abeiro de MyCOAST. A xornada pretende ser un foro de debate, no que actores relevantes dos distintos sectores expoñan a utilidade e aplicación das ferramentas desenvolvidas no marco do proxecto para buscar sinerxías que reforcen o desenvolvemento de futuras aplicacións. O encontro está aberto con inscrición ata completar a capacidade do espazo. A fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA) acollerá varios relatorios. Algúns deles son Ferramentas de xanela meteorolóxica óptima para a operación e mantemento de instalacións de enerxías renovables offshore da man de Luz María García (IEO) e Rosa Núñez (INEGA) ou Ferramentas para a xestión da contaminación costeira e procura e salvamento (SAR), dirixido por Sara Cloux, da USC, e Manuel Capeáns (Sasemar).