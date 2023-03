Ante a “inquietante noticia da nova ruptura das negociacións” entre o comité de folga dos Letrados da Administración de Xustiza (LAX) e o Ministerio e “o incerto horizonte que isto supón”, a Xunta de Goberno do Colexio da Avogacía de Santiago advirte das “gravísimas consecuencias para os cidadáns e do colapso nos tribunais” derivado desta folga. Ademais, tamén amosaron a súa preocupación “pola incerteza económica e laboral” que o paro supón para a profesión e piden ás partes do conflito “que sexan capaces de chegar a un acordo”.

“Respectando profundamente, como non podería ser doutra maneira, o dereito á folga dos LAX, non podemos senón mostrar unha profundísima preocupación polas graves consecuencias que este exercicio do seu dereito constitucional esta carrexando”, indicaron a través dun comunicado dende o Colexio da Avogacía de Santiago. No texto tamén enumeran os efectos que esta situación está ocasionar. En primeiro lugar, din, “a vulneración do dereito a unha tutela xudicial efectiva a todos os cidadáns que se ven na necesidade de acudir aos tribunais en defensa dos seus dereitos e que están vendo como os seus procedementos, demandas, cobramentos, sentenzas, se ven aprazados sen ningún horizonte temporal no que se albisque unha solución”. Así mesmo, destacan que “é evidente que se vai pronunciar o colapso, agora xa estrutural, que padece a Administración de Xustiza e que se afondou nos últimos anos”. Ante este escenario, entenden que esta folga, que comezou o pasado 24 de enero, “supón un grave problema para moitos compañeiros cuxa carga de traballo e, en consecuencia, os seus ingresos dependen maioritariamente do funcionamento dos órganos xudiciais e aos que as suspensións das vistas, a paralización dos procedementos, das taxacións de custas, ou dos pagamentos das contas de consignacións, supón pasar de novo por un momento de incerteza económica e laboral”. Igualmente, dende a Xunta de Goberno do Colexio da Avogacía de Santiago expresaron a súa “fonda preocupación por todas estas negativas consecuencias”, que entenden “deben ser valoradas polas partes en conflito para que, deixando a un lado as súas diferenzas, sexan capaces de acadar un acordo, tomando exemplo dos profesionais da avogacía cando acadamos transaccións polo ben dos nosos clientes e dos seus dereitos, logrando con iso ademais a lixeirar o funcionamento da Administración de Xustiza e liberando de paso unha importante carga de traballo aos propios LAX”. Por último, sinalan que están en contacto continuo cos órganos xudiciais para tentar procurar solucións que permitan, cando menos, “minimizar estes impactos negativos, sen que ata o momento as súas xestións”, apuntan, “frutificasen”.