O medo non durme, é ben capaz de pasar de man en man e tamén de camiñar entre a sangue de diferentes xeracións, e diso sabe moito este país de países, por iso o mundo da cultura bota man dese material en carne vida que somos todos e todas. basta ollar a xanela teatral desta semana na capital galega.

Nesa liña, Inversa Teatro presenta agora en Santiago O Péndulo, obra que supón “un achegamento á represión fascista do 1936 dende a experiencia persoal e familiar de Marta Pérez, codramaturga e actriz” e que vai ter representacións no Principal este venres e sábado (20.30 h., 12 euros, con descontos do 50 %).

“Os mortos son os mortos, evidentemente pero quen padeceu a presión económica e as humillacións foron as mulleres e era moi pertinente falar do que pasou coas mulleres que quedaron aquí despois dos fusilamentos e falar do seu silencio e do medo que pasaron esas nais, esas esposas, esas fillas...”, sinala Marta Álvarez en conversa con EL CORREO para contar a semente desta montaxe de teatro documental.

Aínda que falta coñecer a listaxe dos finalistas, no primer anuncio dos premios Max das Artes Escénicas, galardóns da SGAE, salientan xa o trabajo de Inversa Teatro, que posúe dúas candidaturas, no apartado de Autoría (Ernesto Is e Marta Pérez) e no de Mellor Iluminación (Carlos Álvarez-Ossorio).

A coautora do texto de O Péndulo fixou Filosofía na Universidade de Santiago (USC) e formouse na escola Espazo Aberto de Compostela.

“Nesa etapa coincidi con Nerea Barros, Iria Sobrado, Xosé Barato, Clara Gayo...”, conta Marta, que comparte o escenario en O Péndulo con Rosa Puga Davila e Nerea Brey.

A obra retrata a experiencia do bisavó da coautora, Tirso Gómez Freijido, membro do Partido Socialista, que foi apresado e fusilado en 1936 no Castro de Vigo, con Justo Moure, Jesús Pérez e Antonio Mojón.

Lembrar pode doer e cando a lembranza é colectiva non é doado evitar as reaccións imprevistas, como ben sabe esta actriz e dramaturga, que basea esta obra na súa propia familia cun texto que aparte de ser teatro ten tamén formato de libro publicado por Edicións Positivas.

“Xa esgotouse a segunda edición”, apunta Marta Álvarez antes de lembrar a tormenta familiar que superou cando puso sobre a mesa das emocións esta idea deita teatro en coprodución co CDG, a MIT de Ribadavia e a Area de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra.

“A primeira vez que falei publicamente disto foi nas redes sociais e miñas tías dixéronme que quen era eu para falar diso, que non querían que se tocase... Entón, fixen unha reunión familiar para explicar que só quería visibilizar esta historia e finalmente, coa mediación de miñas primas, foi algo que pude facer”, di Marta sobre o eido desta obra que gañou o premio Doretea Bárcena ao mellor espectáculo no Fetega (Festival de Teatro Galego do Carballiño) facendo arte... co péndulo da realidade.