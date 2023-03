Representantes de Concello e Xunta manterán na mañá de hoxe unha reunión, a porta pechada, en San Caetano para abordar a construción dun novo aparcamento nas inmediacións do Hospital Clínico. Ao encontro asistirán, entre outros, o alcalde da capital galega, Xosé S. Bugallo; a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez; e a xerente da Área Sanitaria de Santiago, Eloína Núñez. A reunión está marcada pola polémica, tras o constante cruce de declaracións entre ambas administracións.

Raxoi acordou en Xunta de Goberno Local a segregación da parcela municipal que xa alberga o Centro de Investigación de Medicina Molecular (CIMUS) e o Centro de Biomedicina Experimental de Galicia (CEBEGA), para a cesión da superficie restante de 3.563,53 m2 ao Sergas co fin de construír un espazo de estacionamento para os usuarios e usuarias do Hospital Clínico. Non obstante, o candidato popular á alcaldía de Santiago, Borja Verea, anunciaba o pasado fin de semana que, se gana as eleccións municipais, non proporá a parcela posta a disposición polo goberno socialista, senón que defenderá a construción dun parking en superficie gratuíto, con capacidade para uns 400 vehículos, no zona do heliporto do recinto hospitalario. “É viable tecnicamente e a solución máis económica”, incidía onte Verea, moi crítico coa concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón, quen sinala que a proposta do PP “non é viable posto que a zona do heliporto desaparece coa ampliación do CHUS”. Dende o PP din que, aínda que o heliporto desaperece, nesta zona non se vai edificar.

“En vez de insultar e menosprezar o traballo dos demais, o que debería facer a concelleira é recapacitar sobre por que está considerada como a peor concelleira da historia do Casco Histórico”, afirmou Verea, quen tamén critica “a estrita burocracia e, ás veces, incomprensible normativa que rexe a zona vella, que está a expulsar aos seus habitantes desde hai anos”. “Nós permitiremos que os inmobles máis grandes do Casco Histórico poidan segregarse en apartamentos máis pequenos, acordes coas necesidades actuais, se non adaptamos as casas á maneira de vivir de 2023 vainos quedar un deserto”, sinalou.