Reyes Laguna, catedrática de Farmacología, tomó posesión como decana de la facultad de Farmacia de la USC el pasado viernes 24 de febrero con el objetivo de conseguir un nuevo edificio tras seis años con el alumnado disperso en varios centros del Campus Sur por problemas de contaminación en la propia sede.

¿Cómo enfrenta el cargo de decana de la Facultad de Farmacia de la USC?

Con muchas ganas e ilusión. Es un gran orgullo para mí representar a Farmacia. Soy una farmacéutica vocacional y representar la profesional que uno elige es una gran satisfacción, además de un gran reto.

Releva en el cargo a Francisco Otero Espinar. ¿Qué valoración hace de su etapa como decano?

Ha sido una etapa dura con la pandemia en medio. Él mismo utilizó estas palabras en su despedida del viernes. Como vicedecana en esta etapa debo decir que todos trabajamos en el impulso de distintas gestiones como es el nuevo edificio. Ahora, apenas hay cambios en el equipo decanal con respecto a la legislatura anterior, y somos todas mujeres. Al respecto, hay que decir que tradicionalmente en Farmacia había una notable presencia femenina aunque ahora están aumentando los varones.

¿Cuáles son los principales retos en los que se centrará el equipo decanal en los próximos años?

El reto más importante evidentemente es el de infraestructuras. El disponer de un nuevo edificio que nos albergue después de todos estos años de docencia itinerante por parte del profesorado y del alumnado por el Campus Vida, al tener que ser clausurado el centro parcialmente por problemas de contaminación en el suelo. Pero no es el único. Calidad y dinamización cultural son quizás los retos que más nos pueden ocupar ahora. En dinamización universitaria pretendemos que se cree una cultura dentro de la Facultad, no solo académica para hacer las clases expositivias, clases interactivas de seminario o laboratorio, sino que también queremos que se cree un espíritu crítico dentro del alumnado para que puedan incorporar capacidades o actividades que a veces no se relacionan estrechamente con nuestra titulación, pero forman parte de la formación universitaria de un alumno/a. Nos gustaría que se introdujesen los temas de actualidad sanitaria y otros que puedan repercutir de alguna forma a la profesión con charlas, debates, coloquios, proyecciones de películas y documentales... Apostar por una facultad viva.

Ya se dieron los primeros pasos para que Farmacia disponga de un nuevo edificio, aunque no se espera que su construcción se inicie antes de verano del 2024. ¿Era más que necesario un nuevo edificio, no?

Es algo necesario para todos y bueno para la propia Universidad. En el pasado mes de noviembre se resolvió el concurso de ideas de los proyectos para hacer la Cidade da Saúde, donde se ubicará Farmacia, y en este mes se adjudicó el proyecto de redacción. Es un asunto que compete más a aspectos técnicos, por lo que solo puedo decir que tenemos previsto en breve una reunión con el equipo redactor del proyecto. Queremos que se vaya activando el procedimiento para que este concurso llegue a buen término y tengamos finalmente un nuevo edificio. Lo que hay que recalcar es que la situación que estamos viviendo no ha repercutido para nada en la calidad de la docencia que ha recibio el estudiante. Nuestra preocupación siempre ha sido que salgan profesionales bien formados y cualificados y eso no se ha visto deteriorado hasta ahora.

¿Cómo vive el alumnado tener que estar desplazándose por distintas facultades del Campus Sur?

Ya fuimos reduciendo los sitios hacia los que se desplazan. Inicialmente estábamos en Biología, Psicología, Ciencias Laborales, Políticas y Derecho. Ahora se distribuyen entre Laborales y Políticas, que son distintas carreras pero con el mismo edificio, y Derecho, y en referencia a los alumnos de primer curso hemos conseguido que desde el año pasado inicien la docencia aquí, en Farmacia. Esto es en cuanto a las clases expositivas porque la parte práctica la mantuvimos siempre en el centro. A través de los representantes o de los propios alumnos cuando me relaciono con ellos percibo que están contentos de que se cree un nuevo edificio, si bien hay que pensar que el alumnado que está ahora en la titulación no va disfrutar del mismo.

El equipamiento de los laboratorios. ¿Cuál es su estado actual?

Teníamos unos laboratorios muy modernos en la zona del Aulario que por los problemas estructurales que tuvimos se tuvieron que cerrar. Recuperamos, entonces, los antiguos laboratorios de prácticas en los que buena parte del profesorado con trayectoria profesional ya consolidada hizo las prácticas allí, como es mi caso. Es cierto que es como retroceder una generación, volver a la época de Marie Curie, pero si ella hizo lo que hizo en aquel momento pues nosotros también nos hemos ido adaptando. Los laboratorios necesitan mejoras pero lo que requiere el aprendizaje lo tienen. Además, con el paso de los años han evolucionado las prácticas simuladas y en Farmacia disponemos de aulas con ordenadores. Igual es menos acogedor el recinto pero la calidad de las prácticas sigue siendo buena. De momento nos tenemos que ceñir a lo que hay y sacar el máximo partido, hasta tener un nuevo espacio.

¿Cuántos alumnos/as hay en el actualidad en Farmacia? ¿Habría posibilidad de aumentar la cifra?

Tenemos en torno a 1.200 alumnos/as en las cinco titulaciones que ofrecemos: grado en Farmacia, doble grado en Farmacia y Óptica y Optometría, máster universitario en Investigación y Desarrollo de Medicamentos, máster universitario en Nanociencia y nanotecnología y un curso en especialización en Ortopedia. El grueso está en el grado de Farmacia y en principio no está previsto ampliar la cifra porque hay docencia mañana y tarde.

¿Se está promoviendo el intercambio con estudiantes de otros países teniendo en cuenta el estado actual del edificio de Farmacia?

Sí se apuesta por la internacinalización. En general, se van más de los que vienen, pero lo interesante es que recibimos alumnado de países que no te esperas como puede ser Eslovenia. Después, la gran mayoría proceden de Sudamérica o Italia y suelen ampliar su estancia en la USC porque quedan satisfechos con la docencia. Los alumnos foráneos tienen cierta preferencia para compaginar sus asignaturas porque los planes de estudio no son iguales en el resto de facultades de España y del mundo.

Hay múltiples grupos de investigación en la Facultad. ¿Se puede hablar de éxito?

En los orígenes de la profesión ya manipulábamos materias primas para convertirlas en medicamentos y la investigación nos viene en la tradición histórica y cultural del boticario. Es posible que sea el origen de que aquí se haga mucha investigación. Somos uno de los buques insignias de la USC. Tenemos grupos de investigación que lideran en diferentes áreas, muchos conducidos por mujeres, y tenemos reconocimiento a nivel nacional e internacional. Se publica en revistas muy relevantes y los ranking que se usan para posicionar facultades nos sitúan bien

¿Es Farmacia es una carrera universitaria con salidas profesionales?

Desde luego. La más conocida es la farmacia comunitaria, que sigue llevando a la mayoría de los estudiantes aunque está perdiendo algo de fuerza con el paso del tiempo. Hay otras salidas sanitarias a través del FIR como la formación especializada en farmacia, la distribución, la industria, análisis clínicos... Farmacia tiene muchas posibilidades profesionales.