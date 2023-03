Fillas de Cassandra, un dos proxectos musicais máis prometedores do panorama galego emerxente, presenta mañá en directo, a partir das 21.00 horas, o seu novo traballo discográfico, Acrópole, na Sala Capitol. No seu directo, no que o dúo contará coas colaboracións do produtor do álbum Berto, Mondra e algunha outra sorpresa, Fillas de Cassandra trasladará o relato do álbum ao escenario. O concerto terá unha fonda carga teatral, no que presentarán unha proposta moi narrativa, ao igual que o seu disco. “Queremos que a Capitol se transforme nunha acrópole”, afirma o dúo.

Desde ese mesmo día, ademais, o novo disco poderase adquirir fisicamente tanto na propia sala coma en tendas especializadas. As entradas para a cita, na que tamén se dará a coñecer a nova cooperativa cultural Nave de Lata, conformada polas promotoras Luneda Producións e Tremendo Audiovisual, están á venda a través da páxina web www.salacapitol.com. María Pérez (MaríaSOA) e Sara Faro achegarán ao público asistente –a través da voz, as percusións, o piano e os sintetizadores– un álbum conceptual no que Fillas de Cassanda viaxa polos textos clásicos para poñer en relación ás personaxes da mitoloxía grega co mundo actual, ao que devolven unha ollada feminista e contemporánea a través da música. O traballo, producido por Berto e publicado da man de Tremendo Audiovisual, fía a súa narración a través de oito relatos actuais que asocian ás figuras de Antígona, Cassandra, Dafne, Eco, Pandora, Syrinx ou mesmo Lisístrata. O álbum está dispoñible desde o pasado venres 24 de febreiro nas principais plataformas dixitais.