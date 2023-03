Os presidentes do Ateneo de Santiago, Manuel López-Rivadulla Lamas, e a Fundación Xosé Neira Vilas, Fernando Redondo Neira, asinaron onte un convenio de colaboración de cara a propiciar un maior achegamento entre ambas as entidades e a sociedade que as sustenta. Ambas as partes tratarán de impulsar a organización conxunta de actividades de distintos tipos e formatos nos eidos cultural ou educativo, así como a edición de publicacións e informacións que propicien a divulgación do saber e o coñecemento entre a cidadanía de Santiago da vida e obra de Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda. Todas as actividades promovidas tanto polo Ateneo como pola Fundación Neira Vilas serán divulgadas a través das súas canles de comunicación internas, comprometéndose ambas as entidades a facilitar aos seus respectivos membros o acceso a estas nas mesmas condicións que os seus propios asociados.