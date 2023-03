Co obxectivo de mellorar a seguridade, a capacidade de defensa, detección e resposta a ciberincidentes entre as distintas administracións, o Concello de Santiago anunciou onte que acaba de comezar co despregamento dun Centro de Operacións de Seguridade (SOC), que se integrará na Rede Nacional de SOCs, impulsada polo Centro Criptolóxico Nacional.

Integra e coordina a cooperación e o intercambio de información entre estos centros a nivel nacional, xa que permite, segundo a concelleira de Economía, Facenda, Contratación, Persoal e Modernización da Administración Local, Marta Abal, unha “análise en tempo real da actividade da rede e a capacidade de resposta automática entre comportamentos extraños ou tráficos atípicos”; así como “unha mitigación dos riscos e unha retroalimentación ao contar con toda a base de datos, coñecemento e solucións da Rede Nacional de SOCs”. E permite “a automatización de solucións de seguridade en base á experiencia adquirida nos distintos SOCs da Rede Nacional”.