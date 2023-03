{Cuba, 1968} Integrante del Partido Comunista de Cuba (PCC), esta médico que forma parte del equipo de dirección de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos se encuentra en Santiago de Compostela en un viaje personal en el que está realizando algunas visitas a amigos del sector sanitario universitario.

Nos encontramos en la USC, la única universidad gallega en la que se imparte medicina. Como rectora de Ciencias Médicas de la Universidad de Cienfuegos, ¿qué diferencias encuentra entre ambos modelos educativos?

Con relación a los modelos educativos, en Cuba la forma organizativa docente predominante es la de la enseñanza en el trabajo. Nuestros estudiantes van desde el primer año de carrera; tanto de Estomatología, Medicina y el resto de disciplinas, a intercambiar desde el inicio con sus tutores y con los pacientes. De este modo se incorporan a la asistencia médica desde bien temprano, y yo creo que esa es la principal diferencia con respecto al modelo de acá, que esa participación en la asistencia se da en una etapa mucho más tardía.

Las llegadas de Alberto Fernández y más recientemente Lula da Silva a las presidencias de Brasil y Argentina, ¿puede ayudar a fortalecer el mercado común iberoamericano, o más que las dificultades derivadas de la política de bloques, su complicada implementación es más un problema exogámico?

La llegada de Alberto Fernández, Lula da Silva y otros presidentes que tienen una orientación política progresista, por decirlo de alguna manera, permite un mayor intercambio con Cuba, sin ninguna duda. De cualquier forma, Cuba sí es muy respetuosa con las decisiones que tome el resto de países y no ejerceremos ninguna injerencia aún cuando tengamos buenas relaciones. Yo creo que el respeto es la mejor manera de tratar con los distintos países a pesar de las ideas y contextos que tengan, y ese siempre ha sido un principio para Cuba. Aunque la aparición de nuevo, de gobiernos de este corte en la región, indudablemente mejora las relaciones y ayuda al fortalecimiento de organizaciones como el ALBA-TCP, y puede fortalecer la idea de la creación de un mercado común en la región que Cuba siempre ha apoyado.

España históricamente ha sido un fuerte inversor en Cuba en materia turística. ¿Es este un campo en el que seguir invirtiendo o hay materias en los que a la isla le convenga más?

Cuba y España siempre han tenido buenas relaciones, y de hecho España ha hecho un grupo de inversiones en materia turística con algunas compañías hoteleras, y las ha mantenido durante todos estos años, a pesar de la calumnia que sufre nuestro país que ha sido incluído en la lista de países terroristas, que es un absurdo total. Sin embargo, los inversionistas españoles han mantenido sus negocios en la isla. Hoy Cuba está abierta a toda inversión extranjera, tiene de hecho una cartera de propuestas para inversiones, y está abierta incluso a oír nuevas ofertas que quizá no están en la cartera pero puedan ser atractivas. Estamos más abiertos que nunca. Cuba tiene fortalezas también en el área farmacéutica, en todo lo que tiene que ver con la biotecnología, la fabricación de vacunasy en esos aspectos también está dispuesta a colaborar e intercambiar.

La actualidad está marcada por la guerra de Ucrania y los problemas derivados de ella (inflación, complicaciones en materia energética...). ¿Cómo se está viviendo esta problemática en Cuba, y en qué punto están las relaciones con la Federación Rusa?

Cuba tiene buenas relaciones con la Federación Rusa, y yo creo que los problemas económicos, independientemente de la guerra de Ucrania, vienen de antes. La pandemia ha generado problemas económicos en todos los países, y para Cuba además de ellos hay que tener en cuenta que es un país que está bloqueado, por ello el tema económico está difícil. Aún así seguimos trabajando con mucha esperanza y mucho compromiso en seguir garantizando el bienestar del pueblo.

El gobierno estadounidense de Joe Biden parece dispuesto a ejercer una política más aperturista con respecto a Cuba. ¿Hay esperanza en la isla en retomar el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países iniciado en la era Obama?

El gobierno de Biden no ha movido un dedo en quitar ninguna de las medidas puestas en marcha por el ejecutivo de Trump. Es decir, Joe Biden no ha hecho nada para que las relaciones entre los dos países mejore. Cuba, igual que lo hizo con Obama, está dispuesta a mejorar las relaciones pero sin ninguna presión, ni limitaciones a nuestra autonomía y independencia. Esa presunta cara aperturista del nuevo gobierno norteamericano me parece una farsa.

A nivel interno, ¿está prevista una mayor apertura del Gobierno a la participación en la Asamblea Nacional de los partidos de la oposición?

A ver, en Cuba hay un sólo partido pero es que la Asamblea Nacional está compuesta por muchas personas que no forman parte del PCC. La Asamblea es un órgano diverso en el que hay desde personas del ámbito religioso, amas de casa que no están afiliadas... Todos tienen la oportunidad, ya que el 50% de los escaños en nuestra Asamblea son delegados de base, personas del barrio que son propuestas por la gente y acepta la responsabilidad de representar a sus vecinos. Y la otra mitad de los diputados, no son delegados de base, pero están propuestos por organizaciones cívicas y de masas, en ningún caso las propuestas a la Asamblea Nacional son designadas por el Partido Comunista ni por sus juventudes. Por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas propone sus candidatas, los Comités de Defensa de la Revolución los suyos y la Federación de Estudiantes Universitarios los suyos, pero nunca el Partido.

¿No considera necesario entonces, hablar de una posible transición democrática?

Estoy aquí en un viaje personal en una visita a mis amigos, y todas las opiniones que te he dado son personales. No realizo valoraciones como diputada de la Asamblea Nacional porque no es esa la motivación de mi viaje.