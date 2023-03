“As novas zonas residenciais periféricas recentemente urbanizadas nos barrios dos Salgueiriños, Meixonfrío e San Lázaro no Nordeste; Lamas de Abade, Castiñeiriño, Monte do Seixo-O Restollal e Pontepedriña-Estación no Sar; Conxo, Volta do Castro e Santa Marta-Choupana no Suroeste; e Vidán no Sarela dispoñen dunha oferta moi reducida de tendas de froitas e hortalizas; carnizarías e charcutarías; peixarías e panadarías”. Esta es una de las conclusiones que recoge el Análise da distribución espacial do comercio de proximidade na cidade de Santiago encargado por el Concello.

El informe subraya, además, que “os novos desenvolvementos de Lamas de Abade e o Castiñeiriño, así como as urbanizacións recentes da área Suroeste na Volta do Castro e na zona meridional de Conxo, tamén carecen de tendas de ultramarinos, supermercados ou hipermercados”. “Isto significa”, recoge el estudio de comercio de proximidad firmado por Iago Lestegás Tizón, “que os habitantes destes barrios de recente creación e carácter monofuncional residencial deben realizar desprazamentos máis longos para se abasteceren de alimentos que os residentes da cidade central, o que se traduce probablemente nunha maior dependencia do vehículo privado e na realización de máis viaxes en automóbil cada día”. Y añade un ejemplo concreto: “Cómpre destacar o escaso número de establecementos dedicados á venda de produtos de alimentación que se rexistra no barrio de Sar, que malia a súa gran extensión só conta cunha tenda de froitas e hortalizas, unha carnizaría, unha peixaría, unha panadaría, unha tenda de ultramarinos e un supermercado”. Asimismo, el informe subraya que “as zonas máis rurubanas e periféricas do ámbito de estudo onde predomina a vivenda unifamiliar —incluída unha parte do devandito barrio de Sar— teñen, en xeral, unha oferta de comercio de alimentación exigua ou inexistente”. El texto también pone el foco en el déficit de establecimientos de proximidad en el casco histórico, una situación que se ha ido agudizando en los últimos años. “A Cidade Histórica experimentou, ata a crise do covid-19, un proceso de turistificación cuxa evolución despois da pandemia é incerta pero que deixou xa unha fonda pegada no tecido comercial deste ámbito. Na metade occidental do antigo Recinto Intramuros —e nomeadamente nas rúas que flúen cara á Catedral— o comercio está claramente orientado ao turismo e hai poucos establecementos que atendan as necesidades cotiás dos residentes”. Es por ello que en este estudio se apuesta por “limitar o número de comercios especializados na venda de souvenirs e deseñar estratexias para protexer o comercio que subministra bens e servizos esenciais para a vida cotiá da poboación local”. “Dado que a viabilidade do comercio require unha certa densidade de poboación, é importante –subraya el autor del informe– protexer a función residencial da Cidade Histórica e dos barrios inmediatos a ela evitando a proliferación de aloxamentos temporais”. Es clave, añade, “deseñar e desenvolver estratexias que aborden outros factores que ameazan a función residencial deste ámbito urbano —alén da oferta e os prezos—, entre os que destacan a accesibilidade ou a propia insuficiencia de oferta comercial que cubra as necesidades cotiás nun ámbito de proximidade”. En este sentido, considera que ampliar el horario de funcionamiento del Mercado de Abastos “permitiría ás persoas que non poden facer a compra pola mañá utilizar esta infraestrutura comercial a diario, mellorando considerablemente o acceso a alimentos básicos de calidade nesta zona da cidade e facéndoa máis atractiva para moitos residentes potenciais e máis cómoda para os seus habitantes actuais”. En términos globales, el estudio, cuyo trabajo de campo se desarrolló entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, recoge que el mapa del comercio de la ciudad incluye 1.903 establecimientos individuales inventariados, además del Mercado de Abastos, centros comerciales y grandes almacenes. El desglose muestra que las cinco categorías con más peso relativo dentro del grupo de productos alimenticios y bebidas concentran el 78 por ciento de los 279 establecimientos registrados en este apartado: panaderías, confiterías, pastelerías y otras tiendas de dulces (29 por ciento); ultramarinos (15%); alimentos gourmet, delicatessen y especiales (12 por ciento); supermercados (12%); y tiendas de frutas y hortalizas (10%). En cambio, las carnicerías y charcuterías (5 por ciento) y las pescaderías (5%) “teñen un peso relativo máis cativo do que se podería prever”, subraya el estudio. En cuanto a los comercios de artículos de uso personal y/o cotidiano, las cinco categorías más representativas acaparan el 72 por ciento de los 638 establecimientos registrados en este grupo: tiendas de ropa, calzado y complementos (35%); librerías, papelarías e imprentas (10 por ciento); tiendas de artículos de casa (10%); joyerías, ourivarías y relojerías (9 por ciento); y comercios de artículos de diseño, artesanías y obras de arte (8%). “Estamos muy poco servidos; para hacer una compra grande tenemos que coger el coche” Desde la asociación de A Guadalupe señalan que Vite es un ejemplo de la escasez de tienda pequeña y supermercados Isolina Barreiro, presidente la asociación de vecinos de Guadalupe, sostiene que el barrio en el que reside, Vite, es un ejemplo de la escasez tanto de comercio de proximidad como de supermercados. Indica que solo hay una tienda de alimentación –cierra los domingos, festivos y sábados por la tarde– y los dos supermercados más cercanos están en Basquiños y Meixonfrío. Sobre el primero matiza que es pequeño y no cuenta con una serie de productos habituales, como “carne o fiambre”, destaca. De ahí que tenga que desplazarse al supermercado de Meixonfrío para “realizar una compra grande”, con lo cual necesita, apunta, ir en coche. “Teniendo en cuenta la distancia que hay de Vite hasta Meixonfrío es inviable que puedas ir andando cargando con bolsas. Por tanto, necesitas ir en coche”, apunta Barreiro, quien añade, además, que Vite es un barrio con un amplio porcentaje de personas de avanzada edad, lo que agrava todavía más el hecho de que apenas haya una tienda pequeña en el barrio. “Antes había dos, pero una cerró el pasado verano por la jubilación de la propietaria. Estamos muy poco servidos”, comenta la presidenta de la asociación de vecinos de Guadalupe. Mientras, en el barrio de Sar, una de las zonas de la ciudad en la que se ‘detiene’ el Análise da distribución espacial do comercio de proximidade de Santiago, el presidente de la Agrupación Folclórica e Cultural Colexiata de Sar, Rafa Sexto, afirma que cuentan con una oferta muy ajustada en cuanto a número de establecimientos, teniendo en cuenta que han cerrado varios comercios en los últimos tiempos. “En xeral, en Sar estamos servidos, pero o que si se nota é que o comercio pequeno non pode competir en canto a prezos coas grandes superficies cando o que se quere é facer unha compra grande”, señala este vecino del barrio.