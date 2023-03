O candidato á alcaldía de Santiago do Partido Popular, Borja Verea, mantivo onte unha xuntanza cos membros da asociación de veciños do barrio de As Cancelas para expoñer as súas propostas iniciais para esta zona e coñecer as demandas da propia entidade. Verea comprometeuse a modernizar o barrio e darlle os servizos que a zona merece e que a veciñanza leva anos solicitando.

O popular asegurou que, “se os composteláns lle dan a súa confianza” nas vindeiras eleccións municipais do 28 de maio, traballará para “buscar unha solución aos graves problemas viarios desta zona, sobre todo, na rúa Mallou de Abaixo, onde existe unha especie de “tobogán” que a fai practicamente intransitable e que ten unha nula visibilidade, ademais de non contar con beiravías”. Así mesmo, Borja Verea comprometeuse a solucionar os problemas de tráfico que arrastra este barrio. “É inaceptable que non se dea unha alternativa de tránsito a esta zona que padece unha gran carga de vehículos motivada por instalacións como o centro comercial, que se ubicou aquí hai anos, ou polos numerosos vehículos que empregan algunhas das súas rúas para escapar de zonas saturadas de tráfico ou que buscan sitio para aparcar”, lamentou o tamén deputado autonómico. Verea manifestou ademais que facilitará solucións de aparcamento para que os vehículos poidan estacionar de forma ordenada, nunha ubicación correcta, e así “evitar situacións como as que padecen hoxe en día, con coches aparcados nas beirarrúas, e que impiden o paso de peóns, tanto de persoas maiores, crianzas ou persoas con problemas de mobilidade”. Tamén será unha prioridade, para o candidato Popular, mellorar o acceso ao Cuartel da Garda Civil, eliminar as zonas de distintas alturas que hai nalgunhas beirarrúas da zona, dar o ancho ás rúas como a Pilar Miró e arranxar as fochancas existentes. Outra das demandas veciñais que Borja Verea incluirá entre os seus obxectivos é atopar ou construír un novo local social que lle dea servizo ás case 240 familias que agora forman a asociación e que non teñen un lugar adecuado para organizar as actividades que lles demandan; ademais de instalar unha pista de skate, e habilitar espazos para actividades deportivas para todas as idades “tantas veces solicitadas”. A reunión coa veciñanza de As Cancelas inclúese dentro dos distintos encontros en barrios e parroquias que leva mantendo o candidato popular desde hai xa meses, que se suman así ás visitas a entidades sociais, culturais e deportivas que realiza desde hai máis de dous anos.