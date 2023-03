O Concello avanza nun proxecto que suporía unha inversión estimada superior aos 150 mil euros para o encauzamento das fluviais procedentes da AP-9 e o Monte Gaiás e que está a provocar incidencias para os veciños do Viso en épocas de chuvia intensa, á espera de manter un primeiro contacto con Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia e a Xunta de Galicia para avanzar nos medios de financiación desta actuación. O propio alcalde e a concelleira de Medio Ambiente mantiveron un encontro cos veciños da zona para coñecer de primeira man esta, e outras necesidades do barrio. O Viso limita con Fontiñas, onde se ten intervido para recuperar espazos degradados para desfrute dos veciños. Entre outras actuacións, creouse un novo espazo público na rúa do Valiño para solucionar problemas de cambios de cota e de accesibilidade ás vivendas.