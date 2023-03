A Formación Profesional (FP) converteuse no camiño máis rápido e eficaz para acceder ao mercado laboral. Unha opción cada vez máis escollida polo alumnado que finaliza a Educación Secundaria ou o Bacharelato. En Santiago hai neste curso académico un total de 6.198 alumnos e alumnas matriculados nalgún grao de FP, dos que 2.570 son mulleres e 3.628 homes.

Segundo os datos facilitados a este medio pola Consellería de Educación, en grao básico son 263 alumnos e alumnas, dos cales 44 pertencen a programas formativos de grado básico. En grao medio son 1.824 e en grao superior a cifra elévase ata os 4.111 estudantes, dos que corenta cursan un máster en Formación Profesional. Na modalidade de FP Dual son 263 alumnos/as.

Na actualidade hai dez centros nos que se imparte Formación Profesional en Santiago: CEE Manuel López Navalón, CIFP Compostela, CIFP Politécnico de Santiago, CIFP Santiago, IES A Pontepedriña, IES A Arcebispo Xelmirez I, IES As Fontiñas, IES Lamas de Abade, IES Plurilingüe Rosalía de Castro, IES San Clemente.

Entre os estudos máis demandados están o grao superior de Educación infantil, con 196 matriculados, o grao superior de Anatomía patolóxica e citodiagnóstico, con 83 matriculados e o grao medio en Emerxencias sanitarias con 79 alumnos e alumnas.

No relativo ás empresas, ao longo do curso pasado e no que vai do actual, son setenta as empresas radicadas no concello de Santiago as que asinaron convenios para acoller aos 379 alumnos que cursaron un grao de FP na modalidade dual. “Máis da metade deste alumnado realizou a súa formación en empresas do sector da madeira, telecomunicacións e tecnoloxías. Pero tamén son moitas pequenas empresas de todos os sectores as que quixeron participar na formación dos estudantes tales como carpinterías metálicas, concesionarios e talleres de reparación de vehículos, empresas de iluminación, de imaxe e son, maquinaria agrícola, etc”, indican dende Educación.

En canto á Formación Profesional en réxime ordinario, foron 1.411 alumnos os que realizaron a formación no centro de traballo nun total de 413 empresas e organizacións situadas no Concello de Santiago. Algúns deles pertencentes á Administración, como a zona sanitaria de Santiago e Barbanza para o alumnado das familias da rama sanitaria (os que máis alumnos acolleron, un total de 267), segundo sinala Educación, “pero tamén en moitas das numerosas empresas que conforman o tecido produtivo da cidade tales como centros de perruquería e estética, hoteis e restaurantes, empresas de loxística, tecnoloxía, informática, comunicación e escolas infantís, entre outras”, engade.

CIFP Politécnico de Santiago

O CIFP Politécnico de Santiago é un dos centros santiagueses que acolle máis alumnado de FP. No actual curso hai un total de 1.502 alumnos/as matriculados, dos que 1.278 son homes e 224 mulleres. En ciclo básico contan con 30 alumnos varóns, en ciclo medio son 568 (517 homes e 51 mulleres) e en ciclo superior hai 705 alumnos e 173 alumnas. A maiores, en cursos de especialización hai un total de 26 alumnos. Dentro da modalidade dual o centro educativo ten 121 matrículas, dos que 86 son homes e 35 mulleres.

En conversación con EL CORREO, o director do centro, Nicolás Espasandín, asegura que cada vez hai máis alumnado titulado universitario que opta por un FP. “Estes alumnos/as teñen moito contacto coa empresa e ven as necesidades reais”, di, algo que se ve reflexado despois nos datos de inserción laboral. Neste sentido, considera que cada vez hai máis responsabilidade social das empresas. “Non pensan en que perden o tempo formando a un alumno/a e hai maior sensibilidade de ser copartícipes da sociedade”, indica. Así conta que “ese contacto alumno-empresa é bo para todos incluso se finalmente se van a outro lado porque se mellora a competencia”, di en base ao que lle comunican as propias compañías.

Espasandín puxo en valor o Plan Conecta FP Galicia, que ten entre os seus obxectivos aumentar en 4.500 as prazas de FP no próximo mes de setembro e que Galicia gañe outras 5.000 no curso 2024-2025. Ademais, esta medida busca que o número de empresas colaboradoras con estas ensinanzas aumente un 15 % en cada curso académico, un incremento que podería superar o 70 % no caso da FP Dual. Sobre este asunto ve que “a FP se consolidará con calidade e evitará a frustración de titulados universitarios que non atopan algo acorde á titulación”.

As matrículas medraron máis dun 36 % nunha década ··· A matrícula de FP na área da capital galega (Arzúa, Ames, Boqueixón, Melide, Negreira, Ordes e Padrón, ademais de Santiago) incrementouse en máis dun 36 por cento desde o curso 2012/13, chegando este curso aos 3.768 alumnos e alumnas. Deles, 263 son estudantes dos 23 proxectos de FP Dual en marcha. En total, son 18 os centros que imparten 143 ciclos nestes municipios. Así o deu a coñecer o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, no encontro territorial do Plan Conecta FP Galicia para a área de Santiago, celebrado o pasado martes 28 de febreiro, no Centro Intregrado de FP Compostela. Un encontro no que se identificaron as necesidades actuais e futuras das empresas, se analizaron as posibles transformacións produtivas e a súa implicación nos novos perfís profesionais relacionados con empregos futuros. “Galicia é unha das comunidades autónomas líderes na FP”, dixo o conselleiro de Educación, “pero temos marxe para medrar”. “É indispensable a colaboración coas empresas para formar aos nosos alumnos nas competencias que van ser útiles e que lles van permitir enfrontarse ao mundo laboral”, engadiu Román Rodríguez.

Cintia Cabada Malvar, de 26 anos e natural de Pontevedra, é un bo exemplo de alumna que ve na Formación Profesional un modelo educativo de éxito. Tras cursar Bioloxía e un mestrado en Investigación en biotecnoloxía, decidiu facer o ciclo superior de Laboratorio de análise e de control de calidade, en modalidade dual. “Ao rematar o mestrado atopei traballo pero vin que para acceder a postos de laboratorio pedían Formación Profesional”, asegurou a este medio. Ao respecto, manifesta que “cun FP hai máis posibilidades de lograr a inserción laboral e incluso de ascender de posto”.

Xusto este venres día 3 de marzo rematou as clases teóricas do ciclo. A posteriori tiña que comezar co segundo periodo de prácticas, de marzo a agosto, que serían sobre o control biolóxico en produtos farmacéuticos, pero xa aceptou unha oferta de emprego que lle permitirá convalidar as mesmas. “As empresas prepárante para todos os laboratorios e sendo un ciclo dual aínda dispós de máis práctica”, asegura.

Cintia anima aos que non teñan unha vocación clara “que se decanten por un ciclo de Formación Profesional antes de adentrarse nunha carreira”. Asegura que “en dous anos tes unha visión moi ampla do campo que elixes, e máis na modalidade dual onde hai moita intensidade”.