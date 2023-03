¿Qué es Rede Aberta y qué clase de servicios ofrece? Somos un gestor de infraestructuras. Un operador neutral. Construimos toda la infraestructura y la alquilamos a los operadores finales. Desplegamos en los polígonos industriales y en todas las áreas semirurales y rurales. Los servicios que les damos a los planes industriales van desde la fibra óptica convencional hasta la fibra dedicada, que permite el alquiler de un cable de fibra óptica para unir dos puntos. Por ejemplo, dos sedes de una misma empresa. Servicio orientado a empresas o entidades públicas, para garantizar conexiones digitales de alta capacidad al margen de la red. Y también el servicio de Housing, para que los clientes ubiquen sus equipos en nuestros centros de datos, que les permite tener los servidores en salas técnicas preparadas con control de acceso, climatización, energía de apoyo, monitorización y perfectamente interconectadas a red de gran capacidad. Esta es la diferenciación de nuestra oferta.¿Qué ventajas va a suponer la banda ancha de última generación para las empresas ubicadas en los polígonos compostelanos?Va a suponer muchas ventajas porque es una red nueva, con muy baja latencia, con alta velocidad y con una calidad inigualable, lo que da mucha competitividad y permite a las compañías prestar todo tipo de servicios. Como si estuvieran en la principal avenida de Madrid o de Barcelona. Por conectividad, los polígonos de Santiago y su área están al máximo nivel, juegan en la Champions League. ¿Qué planes tienen para seguir creciendo en Galicia?Hemos ganado los planes UNICO del Gobierno, ayudas que otorga para desarrollar las zonas donde no hay internet. Tener banda ancha es tan esencial para el futuro como el agua. Si no tienes internet no te puedes desarrollar. Tenemos una gran responsabilidad para acometer estas inversiones. Tenemos planes de despliegue hasta 2026.