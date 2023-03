A décima edición dos Premios Martín Códax da Música, que cada ano recoñecen a diversidade e calidade das producións musicais galegas, presentarase este luns no compostelán Salón Teatro. No acto daranse a coñecer as novidades e o calendario para as inscripcións e votacións duns galardóns que serán outorgados no transcurso dunha gala a principios do próximo mes de xuño. O acto de hoxe contará coa presenza de Jorge Pallarés, director de Marketing e Comunicación das Bodegas Martín Códax; Carme Fouces, concelleira de Cultura do Concello de Pontevedra, e Jacobo Sutil, director da Axencia Galega de Industrias Culturais. Por parte de Músicas ao Vivo, entidade organizadora destas distincións, intervirán na presentación Sheila Patricia, presidenta, e Patty Castro, tesoureira do devandito organismo. ecg