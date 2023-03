A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico do Museo do Pobo Galego acada este ano a maioría de idade. A cita, do 15 ao 21 de marzo en Santiago, abre a temporada anual de festivais e mostras galegos de cinema. Esta edición, a sétima como festival internacional con seccións competitivas, estará centrada na rururbanía. Un concepto definido en relación a aqueles espazos, continuos ou híbridos, xurdidos dun proceso de urbanización de lugares do rural. O Museo do Pobo Galego acollerá hoxe a presentación desta nova edición, nun acto que contará co deputado de Cultura da Deputación de A Coruña, Xurxo Couto; a concelleira de Acción Cultural de Santiago, Mercedes Rosón; o director da Agadic, Jacobo Sutil; a presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, Concha Losada, e a directora da MICE, Ana Estévez.