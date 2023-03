Veciño de Compostela desde o ano 1977, data na que obtivo unha praza como profesor de francés no instituto Rosalía de Castro, ao que quedaría definitivamente ligada toda a súa traxectoria profesional e mesmo emocional, Ubaldo Rueda admite estar sorprendido polas innumerables mostras de cariño e felicitacións recibidas durante todos estes días tras o seu nomeamento como fillo adoptivo da cidade.

Emocionado aínda pola capacidade de convocatoria da homenaxe que se lle realizou esta pasada semana no Teatro Principal, onde foron moitos os cidadáns que tiveron que quedar fóra do recinto por falta de aforo, asegura sobre a súa relación coa capital galega que “é unha cidade na que sentín a proximidade da xente, que che devolve moitísimo máis do que ti lle poidas dar”.

Recoñece nunha entrevista con este xornal que o seu idilio con Santiago non foi un amor a primeira vista, senón máis ben ao contrario ou, polo menos, unha relación de distanciamento, xa que “eu sentíame como un estranxeiro, un estraño que só pensaba en volver a París, nos setenta era o centro do mundo culturalmente e eu quería volver alí onde estivera na última década”.

Monfortino de nacemento, Ubaldo Rueda lembra que deixou a capital francesa para presentarse a unhas oposicións por consello dun amigo, “pensando que non as aprobaría, pero saqueinas e, como naquel momento non podía pedir unha excedencia, estiven un par de anos solicitando permisos de tres meses sen soldo para regresar a París”.

O seu desexo de fuxir da cidade que acaba de recoñecer o seu inmenso compromiso cultural coa mesma durante máis de catro décadas rematou “cando os partidos interpeláronnos para converter San Clemente na sede do Parlamento, e aí empezou a cambiar a miña visión”.

Destaca o papel que nese xiro tiveron Ramón Boullón e Emilio Lavandeira, “membros da asociación de pais de alumnos xunto a Gema Garrido e que, xunto a un grupo de profesores do instituto, integráronme na cidade”. “De querer escapar a toda costa a estar totalmente integrado nunha cidade na que me emocionaban as súas prazas, eses lugares de encontro tan idóneos para desenrolar actividades culturais, a converterme nun namorado de Compostela”, segundo engade.

Comprometido con numerosas iniciativas culturais na cidade, o actual presidente da Asociación Cultural Casino de Santiago considera con todo que “debe dar un salto cara arriba porque penso que ás veces se tomaron decisións precipitadas, a división das universidades foi un erro na miña opinión, e máis comparado con París. Alí a Sorbona busca integrar novos institutos de investigación, non dividirse”. E subliña que esa división da USC en dous campos “foi tamén un problema para os alumnos, eles necesitan encontrarse cos diferentes, pero desta forma pasaron de ser sesenta mil a quedar en vinte mil, co que todo cambia”.

Cre que “Santiago precisa realizar proxectos que teñan uha dimensión europea, que sexan útiles para a cidade e que ao mesmo tempo transmitan cara a fóra que a cidade existe e que está moi viva”.

Apunta tamén que a capital galega “ten a sorte do comercio de proximidade, a través do cal podemos transmitir moitas iniciativas, como a dos paraugas ilustrados que puidemos repartir a través destes locais durante a pandemia”.

Advirte que “quizais é algo que non aproveitamos como deberiamos, pero é moi importante para calquera cidade europea ter ese comercio de proximidade, non só de roupa ou calzado, senón as farmacias, as librarías, a restauración que tanto nos da a vida en Compostela...”.

Con ideas innovadoras e o mapa da cidade na cabeza, explica que “Pontepedriña está cambiando e o instituto do barrio podería axudar a vertebralo, xa que polas tardes non hai alumnos, o espazo podería servir para que os veciños realizaran alí diferentes actividades socioculturais”. “Os institutos son grandes vertebradores da cidade, moito máis que os grandes centros comerciais do exterior, que fan que olvidemos que a cidade existe”.

Sobre o seu papel como docente e director de instituto foi impulsor, entre outras moitas iniciativas, da creación da sección deportiva do centro ou dos Premios San Clemente que outorgan cada ano os alumnos do Rosalía a destacados autores, e defende a necesidade de “escoitar aos alumnos e darlles o noso apoio para que realicen os seus propios soños”.

Recoñece, por último, que a súa vida non sería a mesma sen a súa familia, e quere deixar constancia e agradecer “aos meus fillos e á miña filla Área, e á súa mamá, Paz, que me deron moito cariño e prestáronme sempre moito apoio”. Un capítulo de agradecementos no que non quere deixar de nomear “o extraordinario apoio de José Manuel Cortizo, Serafín Montenegro e Jesús García Rendo no marco das actividades do Casino de Santiago, que organizamos coa colaboración de Comercio Punto Compostela, das bibliotecas da Xunta e dos centros socioculturais”.