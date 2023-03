A Xunta de Goberno Local aprobou onte a adxudicación das obras de acondicionamento do aparcamento de servizo do Parque Eugenio Granell e a rehabilitación de firmes de vías urbanas por un importe conxunto de 492.659,36 euros. Acordou, ademais, a licitación da reurbanización da rúa do Pombal. As obras de acondicionamento do aparcamento de servizo do parque Eugenio Granell adxudicáronse á empresa Obras y Viales de Galicia, SL, por un importe total, IVE incluído, de 129.418,61 euros ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas, ao comprometer como melloras unha ampliación do prazo de garantía a maiores do mínimo de cinco anos establecido.

As Obras de rehabilitación de firmes de vías urbanas adxudicáronse á empresa Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa S.L. por un importe total de 363.240,75 euros, IVE engadido, sendo a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas. Esta actuación sairá a licitación por un importe de 458.811,10 euros e un prazo de execución de catro meses. A proposta do departamento de Obras contempla actuacións en dez ámbitos da cidade: rúa de Alfredo Brañas; rúa de Santiago de Chile; rúa das Canteiras do Sar; rúa dos Forniños; rúa de Amio, rúa da Carballa e rúa de Seoane; Travesa da Estrada; rúa do Combarro e Travesa do Combarro; rúa de Diego Bernal, rúa do Pino; e rúa de Mallou de Abaixo. Executaranse distintos tipos de actuacións. Entre elas de fresado e posterior aplicación de mestura bituminosa, pintado, limpeza de determinados viarios ou saneo das zonas deterioradas.