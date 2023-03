O Concello de Santiago acolleu na praza do Obradoiro este mediodía un minuto de silencio polas mulleres asasinadas o 27 de febreiro en El Rubio (Sevilla) e o 3 de marzo en Villanueva de Gállego (Zaragoza), vítimas da violencia machista.

Membros da Corporación participaron neste acto, no que se gardou un minuto de silencio en recordo das mulleres asasinadas. Volveu así darse cumprimento á moción aprobada por unanimidade no Pleno da Corporación do 7 de setembro de 2015, que fixa accións de dó e solidariedade por cada asasinato machista.

A violencia de xénero é a expresión máis extrema da desigualdade social que sofren as mulleres, e estes asasinatos prodúcense porque a violencia segue sendo utilizada como un mecanismo de control e dominación das mulleres. O Goberno municipal e o conxunto da Corporación condenan firmemente a violencia de xénero, e queren amosar a súa máxima solidariedade coas familias de todas as mulleres asasinadas.