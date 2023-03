La galería Trinta de Santiago ofrece hasta el 28 de marzo una exposición llamada Fíos, con obra reciente de José Freixanes (Pontevedra, 1953), un premiado pintor irredento que vive sin whatsapp aunque dé clases a un alumnado nacido con el móvil en la mano. En ese local de la rúa Virxe da Cerca (nº 24), ofrece un puente de occidente hasta oriente en un lugar muy especial para él.

“Pode que sexa xa a oitava exposición individual que fago en Trinta, o que quere dicir que estou vinculado historicamente á galería desde o 1992 ou 1993, desde que estaba situada na rúa Nova de Abaixo, xusto no número trinta. Esta é a galería da miña vida”, explica José Freixanes en charla con EL CORREO.

“Esta mostra é unha mirada feita no 2020, na reclusión do estudio. Unha mostra onde teño moitas pezas coa idea do cosido e emprego iconografías orientais porque eu vivin na India bastante tempo, e aquí fago unha mistura entre actividades artesanais da linguaxe oriental e a miña linguaxe plástica occidental”.

José hilvanó Fíos en días de silencio en las rúas. Incluye cuatro obras.

José posa delante del fotógrafo Antonio Hernández junto a Miradas, una pieza formada por nueve cuadros verticales (145x33 cm.) donde su pintura en acrílico se mezcla con telas bordadas bajo cabezas que coronan, escrutan, preguntan.

Antonio le caza sonriendo leve con un OK manual pictórico a su vera. El azar y sus juegos. Justo al otro lado está Anacos: “Unha serie de 18 cadros onde sae o labirinto de Mogor porque a obra ten relación coa idea da vida como un concepto de labirinto de entrada e de saída. E hai tamén unha muller que grita nunha peza que ten que ver co drama da migración no Mediterráneo”, detalla.

Otra de sus obras expuestas en Trinta se llama Mudras, y está situada en la parte baja del local, cuyas escaleras con traviesas de madera hacen pensar en Chillida revelando que en el interior de la galería hay poco mobiliario pero abundante arte.

Mudras (seis cuadros de 82x 66 cm.) alude al hinduismo y al budismo, al simbolismo de la mano y los dedos como canales de energía.

José conversa sobre ello tallando formas con los dedos juntos, citando usos de Ourense, recordando que según la cultura, una daga aquí puede ser un abrazo allá.

El mundo está lleno de manos, todas de cinco dedos pero un gesto en Compostela puede sentirse de modo bien dispar en Nueva Delhi aunque la sangre al derramarse nos iguale a todos, y a todas.

“Traballei no concepto do poder enerxético da man. Hai mans nas que para min hai unha vida enteira nelas”, aclara Freixanes mientras recalca su idea de dar abrigo a la artesanía en estas composiciones suyas.

La planta baja de Trinta cuenta también con Laberintos 1 y 2 (195 x 130 cm.), parte de un proceso artístico aún abierto por este pintor que reparte su vida entre Vigo, Madrid y Granada, ciudad andaluza en cuya universidad ejerce de profesor pero sin dardo en la mano.

Abre el curso preguntando a cada persona, una por una, nombre, intereses, vida... Enseña con el factor humano por algoritmo.

“Os chavales de vinte anos ensíname cousas magníficas. Hai unha xeración que pode facer cousas sorprendentes porque intercala o mundo real e o mundo virtual… Este curso, no que estou con estudantes que comezaron a carreira no 2020, ou sexa, recluidos, pasoume algo inédito na miña vida como mestre, un alumno recomendoume un libro”. Hablando de lectura, esta muestra dialoga además con los poemas de Alberto Avendaño plasmados en Bueno Carallo Bueno (Editorial Elvira), meandro de una exposición cuyo retrato sella Asunta Rodríguez, directora de Trinta: “Freixanes es un artista político, interesado en temas de su tiempo, como ha demostrado en muestras anteriores hablando de problemáticas sociales como las pateras. Y esta exposición es como un resumen de tres o cuatro exposiciones previas. Vuelve a trabajar con las manchas, a emplear petroglifos… Es una exposición de madurez”.

“De vellez”, tercia burlón José.

“Mi madre decía que vieja solo es la ropa”, dice Asunta. Sabe como nadie que José Freixanes solo teje fíos del pasado si los convierte en cometas que sobrevuelen el presente.