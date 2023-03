Apostar por el autoempleo puede ser una opción muy gratificante tanto desde el punto de vista personal como laboral, pero levantar y mantener un negocio también implica numerosas dificultades ante las que hay tener mucha tenacidad e incluso asumir ciertas renuncias para no darse por vencido.

Así lo confirma Myriam Asensio, coruñesa de 40 años que el pasado septiembre abrió las puertas de un local en Alfredo Brañas como profesional de Antigimnasia, un método de trabajo corporal. Admite, coincidiendo el 8-M, que en su trayectoria “no tuve dificultades extra por ser mujer”, aunque reconoce que en el ámbito de la conciliación queda mucho por recorrer. “No soy madre, pero si lo fuera me resultaría imposible. De hecho, lo estoy posponiendo”.

Aunque ya acumula “muchos años de experiencia”, Asensio arrancó su nuevo proyecto hace apenas seis meses tras un largo proceso. “Empecé a buscar local en abril”, indica, tras mudarse a Santiago después de que su pareja abriese una empresa en la ciudad. Desde entonces, se enfrentó a un proceso “complicado” tanto desde el punto de vista burocrático como para obtener financiación. “Estuve a punto de tirar la toalla”, recuerda, usando un símil pugilístico. En este punto reconoce como “fundamental” el respaldo de la Cámara de Comercio compostelana a través del Programa de Apoio Empresarial ás Mulleres (PAEM) –con 250 beneficiarias en 2022– tanto a la hora de elaborar el plan de negocio como para negociar la concesión de un crédito.

Sin embargo, una vez superada la carrera de obstáculos que supone obtener las licencias, encontrar un bajo, adaptarlo y hacerse con la financiación, ahora debe hacer frente a las secuelas de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y la subida de costes, por ejemplo de la electricidad. Aquí, echa de menos una mayor agilidad de la administración para echar una mano. “No recibimos ni una sola ayuda. Hay muchas, pero al final nunca encajamos en ninguna”.

Pese a las trabas, se declara contenta con la experiencia y responde que “sí recomendaría” la apuesta por emprender, poniendo en valor lo “gratificante” que resulta comprobar los beneficios que en este caso reporta a sus clientes la Antigimnasia en aspectos como la mejora del tono muscular o la movilidad.

MARCHAS DEL 8M EN SANTIAGO

Santiago acoge este 8-M dos manifestaciones con el mismo punto de partida, la Praza 8 de marzo: la organizada por Plataforma Feminista Galega a las 19,00 horas y la que encabeza Marcha Mundial das Mulleres a las 20,00 horas, ambas con destino Praza del Obradoiro.