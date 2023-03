O grupo de investigación en Saúde Mental e Psicopatoloxía (GRISAMP) da USC traballa nas posibilidades que as tecnoloxías da información e das comunicacións achegan para o desenvolvemento de intervencións psicolóxicas que promovan o avellentamento activo, a través dun videoxogo en liña. “O proxecto comezou a desenvolverse no 2017, cando Imatia, empresa tecnolóxica de Vigo se puxo en contacto con nós ao estar interesados en desenvolver un tipo de videoxogo. Tendo en conta no que estabamos traballando pareceunos interesante crear un para a promoción do avellentamento activo. Algo moi novidoso, xa que non había nada en todo o mundo nesta liña”, comenta Fernando Lino Vázquez, coordinador do estudo que leva por nome ‘Game-Proaging’.

Nunha primera fase desenvolveuse ese videoxogo, destinado a persoas maiores de 45 anos. O tipo de videoxogo creado conforma unha aventura gráfica baseada no Camiño de Santiago francés que se centra nun personaxe protagonista (Jacobo) e integra ao xogador/a nunha narrativa da que xorden interaccións con personaxes, elementos da contorna e crebacabezas, co obxectivo de adquirir ferramentas psicolóxicas e adestrar a súa capacidade cognitiva. O proxecto de investigación focaliza tres áreas: prevención da depresión, estimulación cognitiva e hábitos de vida saudable. A intervención abrangue oito módulos de 60 minutos de duración cada un, a razón dun por semana. “A persoa, unha vez que xoga, ten que aplicar certas tarefas no seu día a día e ten unha aplicación para rexistralas e darlle feed back para ver como vai evolucionando nas mesmas”, indicou. Nun estudo piloto con aproximadamente trinta persoas, o resultado “foi sorprendente”. “Mostrou ser moi eficaz para axudar ás persoas a desenvolver esos hábitos máis positivos e mellorar o estado de ánimo. Practicamente a todas lles gustou e apenas houbo abandonos durante o xogo”, comentou. A partir de 2019 construiron un proxecto nacional para avaliar a situación a gran escala, e polo momento xa participaron máis de 500 galegos e galegas. Lino Vázquez indicou que dende o punto de vista psicolóxico “é moi interesante porque nos da a posibilidade de que ferramentas que en escenarios máis clínicos demostraron ser eficaces, poidan agora servir de axuda á sociedade despois de participar nestes programas”. A idea é que o proxecto se manteña en liña ata principios de verán e os interesados en participar só teñen que enviar un correo a gamapea.envejecimientoactivo@gmail.com. O seguinte paso será analizar a información recollida e confirmar si é “unha ferramenta eficaz e útil para o obxectivo inicial que trazamos”, de que as TIC promoven o avellentamento activo, “para a posteriori enfocalo a nivel nacional e internacional”, con avaliacións despois do programa e aos 3, 6 e 12 meses logo da súa finalización. “Queremos constatar que os resultados se manteñen e incluso poden melloran co tempo. Son ferramentas que adquires para traballar sobre hábitos, emocións, pensamentos e conforme se practican hai melloras”, confirmou. Este proxecto da USC acaba de ser recoñecido pola Comisión de Recoñecementos da Conferencia Mundial de Educación ‘A Educación e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Horizonte 2030’ que se desenvolveu en Santiago, do 16 ao 18 de febreiro de 2023. A investigación de GRISAMP recibiu un accésit no marco do premio Iacobus de Educación, na categoría ‘Investigación e Innovación na área educativa de universidades e centros de investigación’.