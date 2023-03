Expedientes de ingreso, historiais clínicos, diagnoses de “loucura histérica”, “loucura xenital”, “psicose melancólica” ou “paixóns violentas”, tratamentos de electroshock, cartas que nunca chegaron a destino… O Arquivo de Galicia exhibe en Voces esquecidas. As mulleres do Hospital de Conxo algo máis de medio cento de documentos do Psiquiátrico compostelano. A mostra forma parte da serie Mulleres Sobranceiras, e inaugurouse onte no Gaiás coincidindo coa celebración do 8M. “Malas nais, esposas, amas de casa, histéricas, desamañadas”. Disto eran tachadas moitas mulleres que ingresaban por cuestións relacionadas cos roles de xénero.

Cando abriu o “manicomio” de Conxo, en 1885, moitas persoas “diferentes”, inadaptadas ás regras sociais establecidas ou simplemente molestas, eran consideradas doentes mentais e illadas da sociedade. Tamén era firme a aceptación de que o sistema nervioso e reprodutivo da muller a facía máis propensa a desordes patolóxicas. Visibilizar as internas e a súa condición, dobremente estigmatizada, por seren mulleres e tratadas de loucas, é o que pretende esta exposición que pode visitarse ata o mes de setembro.

“É unha homenaxe desde o respecto á dignidade destas mulleres silenciadas”, afirmou a subdirectora xeral de Arquivos e Bibliotecas no acto de inauguración ao que tamén acudiu o director xeral de Cultura. “Trátase de documentos de gran valor para o estudo da psiquiatría e da saúde mental desde múltiples aspectos, entre os que destaca o coñecemento da sociedade á que pertencían esas mulleres que quedaron excluídas e esquecidas”, destacou Anxo M. Lorenzo. Entre os materiais expostos figuran os expedientes das dúas primeiras mulleres ingresadas no Hospital Psiquiátrico, en 1885 e 1886, fotografías antigas, como a dos talleres nos que remataban encargándose das tarefas do fogar, como lavar roupa, pelar patacas…, ou documentos relacionados coa xestión do centro a nivel administrativo, como libros de rexistro de materiais. Dentro do psiquiátrico as persoas clasificábanse en pensionistas e acollidas en función de se tiñan recursos ou procedían da beneficiencia. No caso das que podían financiar o internamento tamén había categorías e gozaban de distintos servizos e tratamentos segundo o que pagaban.

Entre as misivas que se exhiben na mostra hainas das internas aos familiares, pero que nunca chegaron a saír do hospital e que empregaban os médicos para evaluar o seu estado. Outras cartas ían dirixidas aos propios médicos, ás veces en ton de gratitude polo coidado, ou a dirección, queixándose das condicións do centro. Resultan reveladoras as cartas enviadas por homes aos médicos en agradecemento pola cura das súas mulleres “que antes eran tristes”.