Turismo de Santiago, entidade de promoción turística do Concello, participa esta semana na ITB, que se celebra en Berlín do sete ao nove de marzo. O mercado xermano é un mercado fundamental para Santiago, tanto polo volume de pernoctacións como de peregrinos que xera na cidade. No 2022 entregáronse 23.212 Compostelas a peregrinos xermanos, fronte ás 6.575 do 2021 e ás 2.344 do 2020. Agora, o obxectivo de Turismo de Santiago é continuar coa recuperación do mercado alemán xa a corto e medio prazo, superando as cifras do 2019, cando houbo 26.167 peregrinos procedentes de Alemaña. Neste sentido, teñen moita importancia as dúas conexións directas que ten o aeroporto Rosalía de Castro con Frankfurt e Memmingen (Munich Oeste).

Turismo de Santiago reunirase con profesionais e intermediarios turísticos, turoperadores e axentes de viaxes xermanos especializados en España e no turismo cultural, con representantes de compañías aéreas e tamén cos responsables das Oficinas de Turismo de España en Alemaña para coordinar accións de promoción conxunta.