Seis mulleres e catro homes conforman o primeiro tramo da candidatura coa que Compostela Aberta concurrirá ás eleccións de maio, presentada este venres tras ser ratificada pola asamblea de CA. Na relación destacan as ausencias dos concelleiros Jorge Duarte e Branca Novoneyra. Ademais, Xan Duro escala ata o segundo posto, Comba Campoi García parte no número 3 e Miguel Penas, actual coordinador do grupo municipal, sitúase no cuarto lugar da candidatura de CA. Marta Lois cae o décimo posto para centrarse no novo proxecto político liderado por Yolanda Díaz, Sumar.

A cabeza de lista, María Rozas, salientou que “este equipo é un fiel reflexo dunha Compostela Aberta plural, aberta, feminista, con experiencia de Goberno e con ideas claras de futuro para mellorar a vida da xente”. Para a candidata, “o primeiro tramo da nosa lista é a mostra do enorme capital humano que tén Compostela Aberta, e é un orgullo encabezar unha candidatura que vai sobrada de enerxía, de ilusión, e de responsabilidade”.

María Rozas explicou que a lista da que hoxe se presentou o primeiro tramo “é o froito do proceso de escoita e diálogo que iniciei tras a miña designación como candidata en outubro, tanto con xente activa en Compostela Aberta como con persoas máis alleas á nosa dinámica interna, ás que quero agradecerlles as súas achegas, as súas propostas e mesmo a súa dispoñibilidade para sumarse a esta candidatura”. E incidiu en que “unha vez máis queda demostrado que CA conta cun enorme capital humano, do que non poden presumir outras organizacións, e que nos permite presentar unha candidatura con caras novas, con persoas que chegan cargadas de forza e de propostas innovadoras e de futuro para Santiago”.

"Unha candidatura do activismo social e feminista"

No primeiro tramo da candidatura de Compostela Aberta “figuran persoas que son recoñecidas polo seu activismo máis alá do político, porque fixeron e fan parte do movemento sindical e feminista, ou do asociacionismo cultural, ecoloxista ou veciñal”. Para María Rozas, “este é un dos grandes valores da nosa lista, fiel reflexo de un Santiago que se constrúe coa súa xente e non só desde o Concello, desde a administración”. Nesa liña, recoñeceu que é “un especial orgullo porque esta é unha lista feminista, non só porque este primeiro tramo estea constituído por máis mulleres que homes, senón porque todas e cada unha das dez persoas que o integran teñen o convencemento de que o futuro é feminista, como escoitabamos hai poucos días polas rúas de Compostela”.

Primeiro tramo da lista de Compostela Aberta 1.María Rozas Pérez Portavoz e concelleira do grupo municipal de Compostela Aberta e veciña do Ensanche. Licenciada en Ciencias Políticas e Master en Estratexias e Políticas de Cooperación ao desenvolvemento. É consultora de xestión económica para Administracións Públicas. No mandato 2015-19 foi tenenta de alcalde e exerceu como Concelleira de Economía e Facenda. Foi voluntaria en varias ONGD e participante no movemento feminista. 2. Xan Duro Fernández Concelleiro do grupo municipal de Compostela Aberta e veciño dos Salgueiriños. Diplomado en Biblioteconomía e Documentación e funcionario da USC como auxiliar técnico de biblioteca. Foi presidente de ADEGA e coordinador xeral de Verdegaia. No mandato 2015-2019 foi concelleiro de Medio Ambiente, Convivencia e Informática. 3. Comba Campoi García Doutora en Ciencias da Comunicación e veciña das Fontiñas, traballou no audiovisual e no teatro e foi docente na USC. Actualmente é profesora de ensino secundario na familia profesional de Servizos Socioculturais e á Comunidade. É activista na Asociación Morreu o Demo de teatro de monicreques, e no ensino autoxestionado en galego da Semente Compostela. Participa do movemento feminista no colectivo Materfem. 4. Miguel Penas Rodríguez Coordenador do grupo municipal de Compostela Aberta e veciño do barrio das Marías. Licenciado en Historia, técnico superior de Turismo e Master en Edición. Foi presidente da Associaçom Galega da Língua (AGAL), primeiro director da Através Editora e actualmente secretario da AVV das Marías. No mandato 2015-2019 foi xefe de gabinete da Alcaldía de Santiago. 5. Graciela Carro Asorey Autónoma e xerente das súa propia axencia de seguros e veciña de Marrozos. Cursou estudos en Ciencias Políticas e da Administración. Fai parte da directiva da AVV de Marrozos. 6. Javier García Pérez Músico e residente en Casas Novas. Titulado superior en guitarra clásica, foi durante cinco anos profesor no Instituto de Música e Tecnoloxía de Madrid. Participou no grupo de homes “Micromachinhos” e no “Proxecto Integral Compostela” de moeda social, e na Asemblea do 15 M de Alcalá de Henares. 7. Marisa Álvarez Garea Mestra de Educación infantil no CEIP da Ramallosa (Teo) e veciña do barrio de Conxo. Mantén unha importante actividade veciñal e cultural no seu propio barrio así como na Troita Armada. Foi parte activa da asociación xuvenil Itaca. 8. Jaime Bello González Educador social pola USC e técnico superior de animación sociocultural, veciño do Monte dos Postes. Afiliado á CIG-Servizos foi presidente do Comité de empresa dos Centros Socioculturais, traballou en campamentos da Xunta, en Aspas, e actualmente no Concello de Boiro, nun proxecto dirixido a adolescentes. Foi membro da directiva do centro xuvenil Don Bosco.

9. Luisa Pasín Mato Avogada no eido da mobilidade, reside no Ensanche. Defendeu á veciñanza nas expropiacións realizadas durante as transformacións urbanísticas de Conxo e do Banco do Pobre. Formou parte da Xunta de Goberno do Colexio de Avogados de Santiago que implantou o turno especial de violencia de xénero, e da agrupación de mulleres “Inquietas”.

10. Marta Lois González Concelleira do grupo municipal de Compostela Aberta e veciña do barrio das Fontiñas. Doutora en Ciencia Política e profesora da USC. De setembro do 2020 a setembro do 2022 exerceu como portavoz do grupo municipal de Compostela Aberta e no mandato 2015-19 foi concelleira de Igualdade, Turismo, Emprego, Comercio e Promoción Económica.

Ademais, a candidata de CA á alcaldía puxo o acento en que “na nosa lista está tamén moi ben representado o termo municipal de Santiago, con candidatos e candidatas dos barrios, do Ensanche, ou do rural... algo que tamén procuramos porque cremos que nada mellor que estar apegados ao territorio para diagnosticar problemas e procurar solucións”. Do mesmo xeito, explicou, “procurouse unha lista plural no que tén que ver cos perfís profesionais, mesmo coas idades dos e das candidatas, porque queremos unha lista diversa como diversa é Compostela”.

María Rozas rematou a súa intervención agradecendo a dispoñibilidade de todas as persoas que forman parte deste primeiro tramo da candidatura, e recoñecendo tamén o traballo feito desde o Concello polos concelleiros e concelleiras que formaron parte do grupo municipal de Compostela Aberta e que non repiten nos postos de saída, “desde o convencemento que tivo CA desde as súas orixes de que é preciso combinar experiencia e renovación para asegurar o futuro dunha organización que está plenamente consolidada en Santiago e que vai seguir sendo referente das políticas municipais verdadeiramente transformadoras".