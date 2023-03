Xaquín Fernández Leiceaga asumió hace ya dos meses, después de las vacaciones de Navidad, la coordinación del programa electoral que defenderá Xosé Sánchez Bugallo para repetir en la Alcaldía. Así lo anunció el regidor este viernes en una rueda de prensa en el Pazo de Raxoi, en la que confirmó que el también exedil compostelano dejará su escaño y la portavocía de la comisión económica socialista en el Senado para volcarse en el futuro ejecutivo local, en caso de que el PSdeG consiga la mayoría suficiente que le permita continuar gobernando.

Bugallo comenzó su intervención mostrando su agradecimiento a los dos concejales que actualmente forman parte del Gobierno local y que se han quedado fuera de la lista de las elecciones del 28 de mayo. En referencia a los responsables de los departamentos de Educación y Deportes, Rubén Prol y Esther Pedrosa, respectivamente, afirmó que “fixeron un traballo estupendo e foi unha sorte poder contar con eles”. También destacó la “xenerosidade” de Sindo Guinarte y Gonzalo Muíños, que cedieron dos puestos en la candidatura “para facilitar a incorporación de Leiceaga”.

Preguntado por los medios, el alcaldable del PSdeG reconoció que “un fai a lista que quere e a lista que pode na mesma medida, porque non dixeron que si o 100 % das persoas ás que lles propuxen formar parte da candidatura”. De hecho, admitió que alguno de los integrantes que aceptaron lo hicieron “coa condición de ir en postos nos cales non poden salir elixidos”. “Hai anos a xente non poñía reparos para meterse en política, pero hoxe supón estar mal visto, expoñerse ás veces a críticas feroces e inxustas e someterse a un nivel de traballo que non necesariamente se ve retribuido”.

Bugallo descartó que el orden de personas asignadas a cada puesto le fuese impuesto. “Para min son imprescindibles Fernández Leiceaga, Sindo Guinarte, Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro e todas as persoas que forman parte da lista que presentamos onte”, declaró el alcalde, antes de admitir que la incorporación de Leiceaga llega para poner en orden las cuentas de Raxoi. “É un recoñecemento de todas as dificultades que se tiveron. Eu penso que se fixo un traballo extraordinario e cambios imprescindibles desde o punto de vista da administración electrónica, da dotación dos servizos económicos, pero tamén é certo que temos que reforzar esa área”, explicó.

ASUNTOS DE LA SEMANA

Por otro lado, en la comparecencia de este viernes, el alcalde también valoró positivamente el hecho de que la declaración del interés municipal de la parcela en la que se construirá el centro de protonterapia, cuyas obras comenzarán en mayo, haya sido aprobada por unanimidad en el pleno. Y también mostró su satisfacción por la solicitud que ha trasladado la Xunta para la creación en Santiago de un juzgado de violencia de género, tal y como revindicó el pleno municipal en una declaración institucional. “Agora queda que se promova a creación do terceiro xulgado do contencioso-administrativo, e tamén unha sala especializada en familia, así como fomentar a dotación de recursos do Imelga para que se eviten os retrasos de ata dous anos que sofren algunhas probas periciais”, concluyó el primer edil.