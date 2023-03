Xaquín Fernández Leiceaga asumió hace ya dos meses, después de las vacaciones de Navidad, la coordinación del programa electoral que defenderá Xosé Sánchez Bugallo para revalidarse en la Alcaldía. Así lo anunció el regidor ayer en una rueda de prensa en Raxoi, en la que confirmó que el también exedil compostelano dejará su escaño y la portavocía de la comisión económica socialista en el Senado para volcarse en el futuro ejecutivo local, en caso de que el PSdeG consiga la mayoría suficiente que le permita continuar gobernando.

Bugallo comenzó su intervención mostrando su agradecimiento a los dos concejales que actualmente forman parte del gobierno local y que se han quedado fuera de la lista de las elecciones del 28 de mayo. En referencia a los responsables de los departamentos de Educación y Deportes, Rubén Prol y Esther Pedrosa, respectivamente, afirmó que “fixeron un traballo estupendo e foi unha sorte poder contar con eles”. También destacó la “xenerosidade” de Sindo Guinarte y Gonzalo Muíños, que cedieron dos puestos en la candidatura “para facilitar a incorporación de Leiceaga”.

Preguntado por los medios, el alcaldable del PSdeG reconoció que “un fai a lista que quere e a lista que pode na mesma medida, porque non dixeron que si o 100 % das persoas ás que lles propuxen formar parte da candidatura”. De hecho, admitió que algunos de los integrantes que aceptaron lo hicieron “coa condición de ir en postos nos cales non poden sair elixidos”. Sobre este aspecto dijo que “hai 40 anos todo o mundo quería ocupar un posto de natureza política como concelleiro ou deputado, pero hoxe moitas persoas que se senten cómodas na súa actividade profesional evitan meterse en política por medo a críticas ás veces feroces e inxustas e porque o compromiso que se require é moi elevado que non necesariamente se ve retribuido”.

Bugallo descartó que el orden de personas asignadas a cada puesto le fuese impuesto. “Para min son imprescindibles Fernández Leiceaga, Sindo Guinarte, Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro e todas as persoas que forman parte da lista que presentamos onte”, declaró, antes de admitir que la incorporación de Leiceaga llega para poner en orden las cuentas de Raxoi. “É un recoñecemento de todas as dificultades que se tiveron. Penso que se fixo un traballo extraordinario e cambios imprescindibles desde o punto de vista da administración electrónica, da dotación dos servizos económicos, pero tamén é certo que temos que reforzar esa área”, explicó.

“O meu obxectivo era que o conxunto da sociedade se puidera sentir identificado nunha candidatura que está pensada para un escenario incerto”, manifestó el regidor, para luego asegurar que llega a estas elecciones “con enerxías renovadas e cun proxecto de cidade reforzado”.

Bugallo sostuvo que se presenta para “gañar as eleccións”, y no para empatar: “Aspiro a ter 13 concelleiros, a maioría absoluta”, remató, a la vez que confía en poder hacerlo con una candidatura “solvente e que conta con perfís do asociacionismo, da cultura ou do deporte aspirando a ser representativa de toda a sociedade”. Dijo también que “son persoas que sen ter unha militancia activa no PSOE asumen o compromiso de participar neste proxecto con vocación de servizo plena”. Y remarcó que “o compromiso dos 25 é incuestionable e a nosa ambición é gañar e facelo con maioría”.

Bugallo mantiene de número dos a la actual teniente de alcalde, Mercedes Rosón, mientras que el tercer puesto lo ocupará Fernández Leiceaga. El cuarto lo defenderá Mila Castro, la actual edila de Políticas Sociais, de quien se pensó que podría llegar a ocupar el segundo lugar. Le seguirá Sindo Guinarte, que pasa del tercer al quinto lugar; mientras que Marta Abal, la actual responsable de Facenda, será la número seis.

Gonzalo Muíños baja del quinto al séptimo puesto, al tiempo que el octavo será para Marta Álvarez Vázquez, enfermera del área Sanitaria de Santiago desde 1992 y que estuvo 16 años en la Coordinación Autonómica de Trasplantes del Sergas. El noveno es para el periodista Toño Bermúdez; y el décimo para Isabel Gómez Cambón, secretaria de la Asociación de Vecinos de A Gracia.

Preguntado por Radio Galicia sobre si se ve como futuro sustituto de Bugallo en caso de que este deje la alcaldía antes de que finalice el mandato, Xaquín Fernández Leiceaga dijo que “esa é unha pregunta que se pode facer pero que non se debe contestar, porque é unha certa minusvaloración da figura do alcalde. Estamos diante dunhas eleccións, el encabeza unha lista e hai que pensar que vai con toda a forza para levar a xestión adiante. Nese sentido son como Simeone, partido a partido”, sentenció el exportavoz del PSdeG en el Pazo do Hórreo.