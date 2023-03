A veciñanza da rúa de Vedra contará desde hoxe con prazas de estacionamento no aparcadoiro de Pontepedriña de xeito temporal. Debido ás restricións ao tráfico e estacionamento na rúa de Vedra, o Concello habilita un espazo, durante o tempo que duren as restricións, reservado para residentes no aparcadoiro de longa duración de Pontepedriña. A veciñanza coa condición de residente da zona 1, que abrangue a zona afectada, contará cun espazo para o estacionamento no primeiro tramo do aparcadoiro de Pontepedriña entre as rúas Amor Ruibal e Escultor Camilo Otero.