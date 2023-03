O vindeiro 17 de Maio, Día das Letras Galegas, celébrase a traxectoria de Francisco Fernández del Riego e vostede escribiu un libro sobre el con este motivo. Como era el como home?

Paco del Riego (1913), como recordo nesa breve biografía que escribín, un entrante á súa traxectoria, foi un home que desde moi novo, con menos de 18 anos, reflexionou sobre o ser e deber ser da política galeguista do futuro, e da cultura en xeral. Foi un excelente formador, informador e sementador de modos de servir a Galicia desde diferentes institucións e artes. Chega con traer á memoria o seu currículo bibliográfico e activista, as súas publicacións do máis heterexéneo nas que fala de política, literatura, lingua, arte pictórica e escultórica, música... enriquecendo o mundo das letras desde que tivo uso de razón ata o seu falecemento no ano 2010.

Vostede que o coñeceu, como era nas distancias curtas?

Intelixente, cercano, empático, gran orador, incansable, coherente, entusiasta, amigo dos amigos, solidario, xeneroso, tamén pícaro e vividor, de aí que a mocidade o rodease. Transmitía credibilidade. Sentiámonos ben acollidos, por pouco que achegasemos ao servizo de Galicia, non sobrábamos ninguén e sempre contabamos co seu amparo desde as Institucións que dirixiu. Por iso penetrou na armazón estético-ideolóxica e sentimental da xeración moza que o seguía e escoitaba durante a ditadura e na época democrática.

Fala das súas virtudes, pero algún defecto tería… Diga tres...

Pensando, pensando, aínda que non son quen de buscar tres defectos, podería dicir que ás veces os “prontos”, diante da “estupidez humana”, eran moi duros.

Se houbera que definilo con unha soa palabra, cal sería?

Irrepetible, como o denominou o catedrático de Literatura Galega da USC Anxo Tarrío nas páxinas de El Correo Gallego en 1997, a quen lle roubei o adxectivo para o paratexto titular do meu libro. Nel desexo invitar ao mergullo no currículo deste intelectual prolífico e a amplialo por medio doutros, excelentes e extensos, que se están a publicar da man, por exemplo, de Malores Villanueva, Ramón Nicolás e Héctor Cajaraville, onde se adxectiva moi certeiramente. Tamén invitar a escoitar a súa potente voz a través de videos atopables en internet con só poñer o nome de Francisco Fernández del Riego. Pero, aínda que o defino como “irrepetible”, penso que non é imposible que unha moza ou un mozo na actualidade, con máis facilidades e medios que os do noso protagonista, poida facerse con esta adxectivación.

O seu discurso de ingreso na Real Academia Galega en 1960 versou sobre Un país e unha cultura. A idea de Galicia nos nosos escritores. Cal era a súa idea de Galicia?

Non é preciso chegar a ese discurso para coñecer a idea de Galicia de Paco del Riego. Desde que comezou a escribir vai deixando pegadas do que considera ao respecto. Non é máis, nin menos, que unha Galicia recoñecida, libre, culta, dona de seu, incluída no mundo ibérico pero tamén en Europa, e sobre todo libre de ideoloxías extremas como as que a foron oscurecendo.

Como levou os corenta anos da ditadura de Franco?

Pois con moitas sombras e algunhas luces. Pense que Paco del Riego celebrou con entusiasmo en Madrid a chegada da República, época na que comezou a se pronunciar como demócrata. Iniciou e rematou os seus estudos de Dereito na Universidade de Santiago e nesta cidade, desde a que traballou arreo na defensa de Galicia, foi labrando méritos e posición profesional e social ata que, despois do estouro da guerra civil, tivo que abandonala para facerse invisible. Pero o incombustible Paco del Riego non se detivo. Afincou en Vigo e desde alí seguiu a se embarcar en tarefas varias, sobre todo no ámbito cultural, para restaurar o que a ditadura borrara. Esas tarefas déronlle desgustos (encarcelamentos, prohibicións de proxectos…), pero tamén alegrías compensatorias, pois foi quen de poñer en marcha proxectos xerais para reunir o galeguismo de Galicia e do exterior. a Editorial Galaxia, a Fundación Penzol, a celebración do Día das Letras Galegas..., entre outras moitas.

Foi o artífice, con Illa Couto, do suplemento cultural de La Noche, por certo xermolo de El Correo Gallego, onde acubillaban á intelectualidade galega en momentos duros e onde lles deu voz tamén aos que comezaban a súa andadura...

Foi un dos proxectos de unificación no que se embarcou efectivamente no ano 1946. Desde esa plataforma tentou unir a todas as persoas que querían e pensaban nunha Galicia recoñecida, tanto dentro do país como nos que acolleran a exiliados ou emigrados, debido a persecucións e pobreza, tanto á mocidade como aos mestres. Tamén o fixo desde o programa radiofónico da BBC, emitido desde Londres en galego.

En La Noche tamén colaboraba un home que acaba de deixarnos, Salvador García-Bodaño. Como deberiamos recordalo?

Salvador García-Bodaño foi outra das persoas que tamén achegaron ao galeguismo a mozos e mozas da miña xeración e doutras. Por el coñecín a Paco del Riego e a outros moitos intelectuais cos que convivín, aprendín, vivín, gocei e sufrín. García Bodaño, un gran poeta elexíaco que foi compoñendo, desde Santiago de Compostela, todo o seu entramado existencial, intelectual e ideolóxico, admirou a Paco del Riego. Deixouno de manifesto nun poema do seu Tempo de Compostela...

Para finalizar, cree que se lle fixo xustiza?

Desde que se instaurou a democracia, pouco a pouco fóronselle recoñecendo os seus servizos a Galicia. Concedéronselle os premios máis salientables do país, honróuselle con homenaxes en vida e viu que o seu nome forma parte da paisaxe urbana, rural e institucional de Galicia. Este ano confírmase o recoñecemento con esta homenaxe e, tal como se están a presentar as actividades, parece que será ben honrado desde o ámbito político e cultural. Considero que os recoñecementos deben ir máis alá, pois sabemos que as efemérides se esquecen moi axiña. Precísase un recordo continuado a través do ensino, que Paco del Riego tanto solicitou e foi conseguindo. Hoxe en día, penso, estamos a descoidalo desde os estudos básicos, pois as programacións que van conformar a sociedade futura parece que están a provocar ocultamentos e pouca preocupación pola formación humanística que nos leva, como dicía Faulkner, a adentrarnos no corazón humano e nos seus conflictos, e non tanto a centrarnos no material, no inmediato, por moito que nos leven a conseguir postos de traballo, algo baleiros por non se apoiar na reflexión crítica.