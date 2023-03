O BNG de Santiago, xunto coa eurodeputada Ana Miranda, mantivo unha xuntanza coas asociacións Espazo veciñal de Sar e Conxo Aberto, e comprometeuse a trasladar unha iniciativa á Comisión de Peticións do Parlamento Europeo pola falta de transparencia no proxecto da senda entre Santiago e O Milladoiro. Ademais, lembraron que o BNG xa presentou unha iniciativa no Parlamento galego e alegacións a este proxecto da Xunta. O obxectivo da xuntanza promovida por Conxo Aberto era explorar as posibilidades de trasladar ao Parlamento europeo as queixas e alegacións presentadas ao proxecto de trazado do Eixo de mobilidade sustentábel entre O Milladoiro e Santiago. Na reunión expuxéronse as liñas recollidas nas alegacións presentadas polo BNG e as dúas asociacións ao proxecto pola escasa aposta por articular unha trama urbana ciclábel, segura, cómoda, directa e próxima para a xeración de fluxos de mobilidade. Así, incidiron en que o proxecto debe servir para fomentar o uso peonil e da bicicleta.