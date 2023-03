Jesús Izco Sevillano, catedrático de Botánica xubilado da USC dará una conferencia sobre Perspectiva Botánica da Camelia, que presentará a concelleira Mercedes Rosón. Será o venres 24 de marzo, ás 19.30 horas no centro sociocultural da Rocha.

O festival Alguén que respira!, chega ao Teatro Principal de Compostela o vindeiro sábado 18 de marzo ás 20 horas e prolongarase ata o martes 21, Día Mundial da Poesía. Dous días antes, o xoves 16, presentarase o programa nunha roda de prensa pola concelleira de Acción Cultural de Santiago, Mercedes Rosón –que organiza o encontro– e o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García, que apoia o festival desde a súa primeira edición. Canda eles, estará o director do festival, Antón Lopo. O tema central da edición é a ecopoesía como ferramenta para loitar contra o cambio climático e nesa aposta, inclúese a publicación dun volume con 22 ecopoemas realizados expresamente para o encontro. As entradas poderán comprarse dende mañá en compostelacultura.gal ou no despacho de billetes da Zona C. Punto de Información Cultural de 11 a 14 e de 16 a 19 h.