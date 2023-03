“Ista nova idea non ven a ser máis que un novo eslabón na cadea de presentacións de ocorrencias do alcalde socialista, que nun desesperado intento de enganar aos santiagueses, leva días anunciando actuacións que xa debería ter feitas”. Con estas palabras valoró ayer el portavoz municipal del PP, José Antonio Constenla, la propuesta lanzada por Xosé Sánchez Bugallo para la Casa da Xuventude. Señaló que “cando xa case teñen pasado os catro anos de mandato, deixando que este inmoble se deteriore case por completo, ao alcalde Bugallo se lle ocorre a xenial idea, ben tras oír a proposta do candidato á alcaldía polo Partido Popular, Borja Verea, ou ben por arte de maxia, pedirlle á Deputación da Coruña que lle bote unha man para ver que pode facer con ese mamotreto que non é do agrado de case ninguén en Santiago”.

El popular denunció que “en case 1.460 días, o grupo socialista só tivo tempo para retirar un frigorífico situado na entrada do inmoble e deixar o edificio sen uso, todo isto por non levantar as iras dos seus socios”. A la vez incidió en la propuesta del candidato del PP, que ha prometido derribar el edificio si se hace con la alcaldía el 28 de mayo. Por otro lado, el PP denunció ayer que el gobierno local “continúa a incumprir o prazo máximo para os pagamentos a empresas e autónomos”. Y detalló que “o atraso no pago de facturas superaba en decembro de 2022 os 39 días (39,14), cun volume de pagos pendentes superior aos 11 millóns de euros. Ademais, no ano 2022 o prazo medio de demora acadou os 64,5 días, cando o límite está en 30 días”.