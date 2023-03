O xurado da terceira edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de mestrado (TFM) en materia de igualdade acaba de recoñecer dúas investigacións da USC do curso 2021-22. Carmen Castrillo Sotelo e Cinthia Piñeiro Acevedo foron premiadas na modalidade de TFG. Na modalidade de TFM, distinguiuse a alumna da UDC Ana Souto Mínguez. Quen son elas? O deporte galego dende a perspectiva de xénero é o título do traballo presentado pola xornalista Cinthia Piñeiro, quen entrevistou a once deportistas coa vontade de dar visibilidade a figuras femininas que destacan en deportes minoritarios. O contrato asinado entre unha familia que desexa ter un fillo e unha persoa xestante a través dun ventre de alugueiro, ou cunha axencia que actúe de intermediaria, é o xerme do traballo da graduada en Dereito, Carmen Castrillo, baixo o título A xestación por substitución no Dereito civil español: a aceptación tácita dos efectos dun contrato nulo. Os premios entregaranse previsiblemente a finais de marzo en Vigo.