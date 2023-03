Mañá, ás 12:00 h, a Fundación Eugenio Granell inaugurará a exposición Corpos Recortados de Amparo Segarra, un proxecto comisariado por Eduardo Valiña que poderá visitarse no segundo andar do museo. A exposición componse dunha selección de obras nas que Segarra, a través das súas colaxes ofrece unha reflexión arredor do corpo humano como eixe central de parte das súas composicións. A muller represéntase como artífice das composicións fronte a unha masculinidade dominante que Segarra afronta dende diferentes ópticas para denunciar a discriminación sexual.