Máis dun cento de representantes de 35 universidades de todo o Estado danse cita reuniranse dende hoxe e ata o vindeiro sábado na Facultade de Medicina e Odontoloxía da USC durante as nonaxésimo cuartas Xornadas Estatais de Estudantes de Medicina. Este foro, organizado por segundo ano consecutivo pola Asociación de Estudantes de Medicina da USC, foi presentado onte polo decano da Facultade de Medicina e Odontoloxía, Julián Álvarez; Ander Santiago Gómez, secretario xeral do Consello Estatal de Estudantes de Medicina (CEEM) e Ana Presa Carrera, vicepresidenta interna do comité organizador das xornadas.

As sesións, que tamén conforman a Asemblea Xeral da CEEM, o seu máximo órgano de representación estatal e mecanismo de toma de decisións, contan “cun marcado carácter social e activista”, segundo subliñou a alumna da USC Ana Presa na súa intervención. Así, representantes de todas as facultades de medicina de España votarán a creación e modificación de posicións en cuestións como o final da vida —eutanasia e coidados paliativos—, ou o Sistema Nacional de Saúde. A atención primaria como base da sanidade, a demografía médica ou a mellora da docencia do grao serán outras das materias obxecto de reflexión e debate. Tamén se celebrará unha mesa redonda sobre saúde mental no estudantado universitario.

“A opinión dos estudantes de Medicina é moi importante xa que son os profesionais do futuro”, subliñou Julián Álvarez para logo definilos como “termómetro” que a nivel docente “nos permite valorar se imos por onde estabamos pensando”.

Pola súa parte, Ander Santiago precisou en conversación con este medio que a maiores participarán asociacións estudiantís doutras áreas de coñecemento “que manteñen gran vinculación con Medicina”. Algunhas das asociacións convidadas ás xornadas son a Federación Española de Asociaciones de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional (IFMSA-Spain), L’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCAT), Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermeria (AEEE) ou o Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE). “É importante o traballo conxunto coas diferentes asociacións porque entre todas o realizado pode ter maior alcance”, dixo.

O reitor Antonio López presidirá hoxe a sesión inaugural que terá lugar ás 16.00 horas na Facultade de Medicina e Odontoloxía. Xunto a el, intervirán de novo Julián Álvarez e Ander Santiago Gómez, acompañados de Camila Hermelo Piñeiro, presidenta do Comité Organizador; Antón Acevedo Prado, director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria; José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades; e Eduardo Iglesias García, presidente do Consello Galego de Colexios Médicos. O relatorio inaugural correrá a cargo do profesor Xaime Fandiño, un dos impulsores da primeira cátedra de idadismo no seo da UVigo. Na súa presentación abordará esta problemática, resaltando as actitudes discriminatorias que poden enfrontar as persoas de maior idade no circuíto sanitario.

Logo da inauguración, comezará o traballo de formación, debate e colaboración con entidades externas, que se realizará en xornadas matutinas e vespertinas.