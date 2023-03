A Asociación Área Empresarial do Tambre acaba de ver cumprida unha das súas demandas ao Concello de Santiago, a instalación de alumeamento público na estrada que rodea o cemiterio de Boisaca, unha vía moi transitada actualmente pola construción do novo tanatorio e a ampliación do aparcadoiro do camposanto.

A Asociación realizou esta petición ao Concello fai xa un tempo para que tanto traballadores como veciños da contorna, que empregan a diario esa vía, poidan facelo en mellores condicións lumínicas e, polo tanto, con maior seguridade.