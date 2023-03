O Pazo de Raxoi acolleu este xoves unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación cun punto único na orde da día, o recoñecemento extraxudicial de crédito para o pago de 1,8 millóns de euros de facturas pendentes do plan Smartiago, que se aprobou cos votos a favor do PSOE e a abstención de todos os grupos da oposición, moitos críticos coa xestión que o goberno local fai das facturas pendentes.

"Xa perdemos a conta dos Plenos nos que temos que autorizar o pago de facturas pendentes”, indicou a portavoz do grupo municipal de Compostela Aberta, María Rozas, quen incidiu na falta de previsión en materia económica do equipo que lidera Xosé Sánchez Bugallo. "O prazo para pagar as facturas do Smartiago remata o 22 de marzo. Faltan seis días. E por iso tiveron que convocar este Pleno de urxencia. Ao PSOE gústalle facer todo a última hora, tanto tén que sexan as súas listas electorais como o pago de facturas”, sinalou Rozas.

"Onte ás 8 da tarde entregáronnos un informe moi revelador. Porque di que dos cinco millóns de euros de orzamento do Smartiago teñen pendentes de pago 2,3 millóns, case a metade. Por iso estas presas. Porque non poden perder os fondos a dous meses dunhas eleccións”, apuntou a candidata de Compostela Aberta á Alcaldía.

"Do que falamos hoxe é de facturas irregulares, algunhas sen contrato, outras feitas fora de contrato… e a maioría son do 22 de decembro, o prazo de finalización do convenio para a execución do convenio. Unha casualidade ben sorprendente. Este expediente tamén xera moitas dúbidas no fondo. Porque falamos de pagar 300.000 € por unha liña que prevía a instalación de tres contedores intelixentes. ¿Onde están? Porque onde di a App que está xa lles digo que non están. Hai moitas das cuestións do Smartiago que non sabemos onde están. E outras moitas non sabemos en que están mellorando a vida da xente”, sinalou Rozas durante su intervención na sesión plenaria celebrada esta mañá no Pazo de Raxoi.

O PP denuncia o "oscurantismo" do Goberno de Bugallo nos millonarios investimentos no proxecto Smartiago

"Todo no Goberno de Santiago é improvisación e inoperancia. Seguimos se saber para que serven as cámaras que xa están colocadas; se están operativas, onde se atopa o Centro de Procesamento de Datos? Tampouco houbo resposta de como se poden gastar 600.000 euros nun chasis para vehículo autónomo e que non se volva a saber nada del", indican dende o grupo popular

O Partido Popular denunciou este xoves "o oscurantismo do Goberno socialista ao ocultar cales son os resultados dos millonarios investimentos do proxecto Smartiago": "Chegamos a final de mandato e no Concello de Santiago seguimos celebrando Plenos extraordinarios para que se abonen facturas pendentes, nun momento no que o Concello ten nas súas contas máis diñeiro que nunca, e o alcalde socialista segue en pagar". Sinalan, ademais, que "os cartos que están nas arcas do Concello chegan case aos dous millóns de euros e están relacionados co proxecto Smartiago, que viña para levar á capital de Galicia ao século XXI e parece que quedou fundido no XIX". E por elo, destacan, que "o Partido Popular denunciou o oscurantiso do Goberno socialista ao ocultar cales son os resultados dos millonarios investimentos neste proxecto".

No transcurso do Pleno extraordinario de hoxe, que "non foi transmitido por streaming polo que os veciños non puideron velo, unha mostra máis da falta de transparencia deste Goberno", o Partido Popular subliñou que "o que viña a ser un proxecto de cidade, agora, non é, nin tan sequera, un expediente ben executado". "Non cuestionamos nunca os contidos do Smartiago, porque se algo ten claro este partido é que Santiago ten que camiñar cara o futuro e converterse nunha cidade de vangarda, pero o que é máis que evidente é que o alcalde Bugallo nin quere nin pode”, sinalan.

E engaden: "É evidente que o Goberno socialista vive sumido nun cúmulo de irregularidades e agora toca aboar máis de 1,8 millóns de euros deste proxecto innovador con múltiples facturas sen contrato, fora do contrato ou ao marxe do contrato, pola porta do Pleno extraordinario, porque o Grupo socialista non foi que de sacar uns orzamentos e o que temos con eses cartos son bancos para sentarse ou cámaras que non sabemos onde están instaladas e que vixían aos cidadáns sen propósito algún”.

Dende o PP sinalan que aínda "non se sabe para que serven as cámaras que xa están colocadas": "Se están operativas, onde se atopa o Centro de Procesamento de Datos? Tampouco houbo resposta de como se poden gastar 600.000 euros nun chasis para vehículo autónomo e que non se volva a saber nada de el ou como poden valer 300.000 euros unhas bandas con sensor de movemento e para que serven os datos que se obteñan".

En definitiva, din que "todo no Goberno de Bugallo é improvisación e inoperancia". "Un exemplo da falta de iniciativa e de interese do Grupo de Goberno o puidemos ver onte, cando asistíamos a esperpéntica presentación dos novos medios do servizo de limpeza viaria 'Santiago Sostible', uns medios que xa deberían estar funcionando desde o mes de maio de 2022, pero a falta de vergoña do alcalde socialista no impediu que os presentasen ao público cando quedan pouco máis de dous meses para as eleccións municipais", apuntaron dende o grupo municipal popular tras o Pleno extraordinario desta mañá.