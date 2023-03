Xosé Monteagudo (Moraña, 1965) sempre quixo ser escritor aínda que nun primeiro momento decantouse por estudar Dereito. “Esta titulación parecíame que era a formación académica axeitada para poder gañar un diñeiro para saír adiante e sospeitaba que da literatura era moi complicado poder vivir”, asegura. A pesar de que Monteagudo escribiu dende a adolescencia tardou bastante en publicar, xa que a súa primeira obra difundiuna cando tiña 37 anos. Malia todo, asegura que nunca “abandonei a escritura a pesar de que estivese adicado profesionalmente a outros traballos”.

O morañés ten algún relato en obras colectivas e algún ensaio breve, pero o resto son todo novelas. No seu momento decantouse por este xénero literario “porque como lector tamén era o que máis me gustaba”.

O seu pensamento está agora na súa última obra Vémonos mañá, que se presentará hoxe na libraría Cronopios ás 19.00 horas. Trátase dunha historia baseada en persoas reais, Bibiano Fernández Osorio-Tafall e Josefina Arruti. “Xa tiña certa referencia da traxectoria política de Osorio-Tafall nos anos trinta. Parecíame unha figura interesante, pero a súa historia de por si non me motivaba a escribir unha novela”, confesa. Foi finalmente o coñecer a historia da súa muller, Josefina Arruti, “a chispa que me levou á súa creación”. Con todo, asegura que as traxectorias de ambos, “moi diferentes pero singulares” lle pareceron historias incribles. “Creo que o conxunto é moito máis que a suma das dúas historias”, define.

Ficha persoal Autor de varias novelas, amplamente celebradas por crítica e público. A súa primeira obra, As voces da noticia, obtivo o premio Blanco Amor en 2002. Posteriormente publicou Esta historia (2006), Un tipo listo (Premio García Barros, 2009), O curioso mundo das persoas normais (2012), Todo canto fomos (2016), Eternity (Premio Repsol de Narrativa Breve, 2021), ademais de Vémonos mañá (Xerais, 2023). Todo canto fomos, foi recoñecida en 2017 co Premio San Clemente e co Premio Gala do Libro Galego, converténdose nunha das novelas de maior éxito da literatura galega recente. Algunhas das súas obras foron traducidas ao castelán. Ademais da súa actividade como novelista, tamén imparte cursos e obradoiros de narrativa e dirixe o Club de Escritura da Fundación Euseino? Traballa como técnico de Facenda na Axencia Tributaria de Pontevedra.

Sendo unha obra que non está destinada a un público concreto en idade, Monteagudo tiña o interese de retratar os personaxes ao catalogar de “fascinante” as personalidades de ámbolos dous. Relata que a de Bibiano é unha vida pública “moi destacada” dende que era novo ata a súa morte e a de Josefina é unha vida máis privada, “na que hai un heroísmo enorme”, e onde se esconde “unha historia de loita moi importante que foi silenciada pero que fai dela un personaxe moi especial”.

O autor tratou de contar os feitos dun xeito distanciado, sen inclinarse máis por un que por outro. “A idea é deixar que o lector sexa quen tome partido e xudgue a vida dun e doutro”, confirma.

A novela, que comezou a compoñer a finais do ano 2019, implicou que Monteaguado tivese que documentarse dende o minuto cero. “A documentación abreume moitos fíos na narración das historias de ambos e despois durante os confinamentos aproveitei para avanzar na mesma”, confesa. Xa a rematou de escribir antes de que se publicara a súa anterior novela Eternity, no ano 2021, aínda que por correccións posteriores está dispoñible nas librarías dende finais de xaneiro deste ano.

Para o escritor a narrativa “é unha forma de vivir outras vidas”. Con isto pretende transmitir que se a novela está ben construída “unha persoa mentras está lendo consegue meterse nas circunstancias dos personaxes”. O obxectivo non é outro que “facer vivir ao lector como eran os personaxes”, algo que non está no relato histórico, “onde se transmite friamente os feitos”. Así, Monteagudo apostou por transmitir as personalidades de cada un, un interese “que non é moi diferente ao que pretendo facer en calquera novela”. Quedou clara a súa meta: “Sempre pretendo lograr que os personaxes se perciban como algo moi vivo”.